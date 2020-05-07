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KKTC'deki öğrenciler #kktcdemağdurkaldık etiketiyle ülkelerine geri dönmek istiyor

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Covid-19 tedbirleri nedeniyle ülkelerine geri dönemeyen TC uyruklu öğrenciler, Twitter’de “#kktcdemağdurkaldık” etiketiyle hareket başlattı.
KKTC'deki öğrenciler #kktcdemağdurkaldık etiketiyle ülkelerine geri dönmek istiyor

Üniversite eğitimlerine KKTC’de devam eden fakat Covid-19 salgınının baş göstermesiyle ortaya çıkan tedbirler nedeniyle ülkelerine geri dönemeyen TC uyruklu öğrenciler, Twitter’de “#kktcdemağdurkaldık” etiketiyle hareket başlattı.

KKTC’de mahsur kalan onlarca öğrenci, “#kktcdemağdurkaldık” etiketiyle ülkelerine geri dönmek ve bayramı aileleriyle geçirmek istediklerini ifade ediyor.

Öğrenciler, paylaşımlarına TC Dışişleri Bakanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve TC Ulaştırma Bakanlığını da etiketleyerek sesini duyurmaya çalışıyor.

Paylaşılan gönderilerde, ülkelerine geri dönüş için tüm mecralara başvuru yapmalarına karşın bir sonuç elde edemediklerini ifade eden öğrenciler, kendilerinin ayarlayacağı uçakla, ülkelerine geri dönüşleri konusunda resmi izinlerin verilmesini talep ediyor.

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