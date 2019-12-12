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KKTC'deki okullardan ''Şırınga Çikolata''ya dikkat! uyarısı

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KKTC'deki okullardan ''Şırınga Çikolata''ya dikkat! uyarısı
KKTC'deki okullardan ''Şırınga Çikolata''ya dikkat! uyarısı

Türkiye'de Şırınga çikolatanın kapağının boğazına kaçması sebebiyle ölen çocukların ardından KKTC'deki okullardan velilere uyarı geldi. 

Bu yemişlerin ülkemizde de var olduğu bu yüzden çocukların bu şırınga çikolatadan alınmaması ve gereken hassasiyetin gösterilmesi istendi. 

Büyük bir şırınganın içine yerleştirilmiş akışkan çikolatadan oluşan bu ürün dikkatsizlik sebebiyle ölümcül olabiliyor.

Birçok markette ve okul kantinlerinde satılan şırınga çikolata çocuklar için büyük tehlike arz ediyor. Farklı markalar tarafından üretilen ve farklı görünüşüyle çocukların dikkatini çeken şırınga çikolatanın kapağı kolayca çocukların boğazına kaçabiliyor.

ŞIRINGA ÇİKOLATA NEDEN TEHLİKELİ?

Şırınga çikolatanın ucundaki kapağı basınçla fırlayıp nefes borusunu tıkayabiliyor. Kapağı açılmadan ağıza götürülen şırınga çikolataya basınç uygulandığı takdirde kapak büyük tehlike yaratıyor. Şırınga çikolatanın çeşitli markaları bulunuyor

NE OLMUŞTU?

‘Şırınga çikolata’nın kapağı boğazına kaçtı, yedi yaşındaki çocuk öldü

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