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KKTC’deki Rum Mallarının Değeri Belirlenmeli

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Tanınmış Kıbrıslı Rum avukat Ahilleas Dimitriadis, bugün Rum basınında yer alan demecinde, Kıbrıslı Rumların KKTC’deki mallarının değerinin belirlenmesi gerektiğini ileri sürdü.
KKTC’deki Rum Mallarının Değeri Belirlenmeli

Tanınmış Kıbrıslı Rum avukat Ahilleas Dimitriadis, bugün Rum basınında yer alan demecinde, Kıbrıslı Rumların KKTC’deki mallarının değerinin belirlenmesi gerektiğini ileri sürdü.

Dimitriadis’in demecine “İşgal Altındaki Mallar İçin X Factor” başlığıyla yer veren Fileleftheros gazetesi, Dimitriadis’in, Rum kesiminin, Kıbrıs sorununun çözülmesi veya çözülmemesi durumunda, KKTC’deki Rum malları meselesinin ele alınması için, şimdiden hazır olması gerektiğini savunduğunu yazdı.

Dimitriadis’in, KKTC’deki Rum mallarının bugünkü hafife alınmış değerini önemli ölçüde iyileştiren bir hesaplama yöntemi önerdiğini belirten gazete, belirlenmiş bir değer olmamasının, Rum göçmenlerin, başvuruda bulundukları Taşınmaz Mal Komisyonu’nun hüküm verdiği çok düşük tazminatları kabul etmelerine neden olduğunu öne sürdü.

Gazete, KKTC’deki Rum malları konusunda tecrübeli bir hukukçu olan Dimitriadis’in, demecinde, “kapalı şehir Maraş başlangıç noktası olarak, işgal altındaki bölgelerdeki Rum mallarının değerinin hesaplanmasına ilişkin bir formüle” atıfta bulunduğunu ekledi.

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