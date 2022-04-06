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KKTC'deki Rum Mallarının Kullanım Kaybıyla İlgili Tazminat Konusu

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KKTC’deki Rum mallarının kullanım kaybıyla ilgili olarak, Güney Kıbrıs’ta bulunan “Yükün Eşit Paylaşımı Kurumu” tarafından mal sahiplerine tazminat verilmesi olasılığının, dün gerçekleştirilen Rum Meclisi Göçmenler Komitesinde ele alındığı haber verildi.
KKTC'deki Rum Mallarının Kullanım Kaybıyla İlgili Tazminat Konusu

KKTC’deki Rum mallarının kullanım kaybıyla ilgili olarak, Güney Kıbrıs’ta bulunan “Yükün Eşit Paylaşımı Kurumu” tarafından mal sahiplerine tazminat verilmesi olasılığının, dün gerçekleştirilen Rum Meclisi Göçmenler Komitesinde ele alındığı haber verildi.

Bunun partilerin çoğunluğu tarafından sunulan bir yasa önerisi olduğunu yazan Haravgi gazetesi, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un, bu yasa önerisiyle birlikte, devletin, KKTC’deki Rum malı sahiplerini desteklemek ve yükün eşit paylaşılmadığını kabul eden bir planın hazırlanması için hareket etmekle yükümlü olduğu çerçeveyi ve genel hatları ortaya koyduklarını dile getirdi.

KKTC’deki Rum mallarının kullanım kaybına ilişkin tazminatlar konusuyla herkesin aynı şevkle ilgilenmediğinin görüldüğünü savunan Kettiros, yasa önerisinin bir aydır sunulmuş olmasına rağmen, Rum İçişleri Bakanlığının bunu değerlendirmek için zaman istediğini kaydetti.

Kettiros, İçişleri Bakanlığının, KKTC’de malı bulunan Rum mal sahiplerinin desteklenmesiyle ciddi olarak ilgilenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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