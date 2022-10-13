KKTC’deki Rum mallarının satılmasının engellenmesine yönelik yasa tasarısı görüşülmeye başlandı

Rumların KKTC’de bulunan taşınmaz mallarının satılmasına veya mahkeme kararıyla borçluya ait malın bloke edilmesine/bağlanmasına izin verilmemesine yönelik yasa önerisinin, Güney Kıbrıs Meclisi Hukuk Komitesi’nde dün görüşülmeye başlandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, yasa önerisinin DİSİ Milletvekili Nikos Yeorgiu tarafından hazırlandığını ve Yeorgiu’nun yaptığı açıklamada, kimsenin, bir alacaklının KKTC’deki taşınmaz mala ipotek (memo) konulmasını engelleyemediğini ve bu hususta herhangi bir yasal çerçeve veya Merkez Bankası’nın herhangi bir genelgesi bulunmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Yeorgiu, alacaklıların, özellikle de bankaların, duruma göre farklı şekillerde ve kendi menfaati lehinde hareket ettiğini; bu nedenle de borçluyu korumak adına bu yasa önerisini hazırladıklarını kaydetti.