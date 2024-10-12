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KKTC'deki Rum mallarının satışına karıştıkları gerekçesiyle tutuklanan Macar kadınlar, mahkemeye çıkarıldı!

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KKTC’deki Rum mallarının satışına karıştıkları gerekçesiyle tutuklanan İlona Lesko ve Melinda Ladanyi isimli iki Macar asıllı kadının dün yeniden Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesine çıkarıldığı haber verildi.
KKTC'deki Rum mallarının satışına karıştıkları gerekçesiyle tutuklanan Macar kadınlar, mahkemeye çıkarıldı!

İki Macar kadının dünkü duruşmada Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiğini yazan Politis gazetesi, Rum polisinin elindeki bilgilere göre Macar asıllı iki kadının, KKTC’deki Kıbrıs Rum malları üzerine yasa dışı bir şekilde inşa edilen taşınmazların tanıtımı ve satışı konusunda kendi aralarında iş birliği yaptığını öne sürdü.

Rum kesiminde yaşayan ve faaliyet gösteren iki kadının dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldığını kaydeden gazete, polisin iki kadın aleyhinde dava dosyaladığını ve Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmanın tarihinin 12 Aralık olarak belirlendiğini belirtti.

Gazete, mahkemenin pazartesi günü, Macar asıllı iki kadının ağır cezadaki davaya kadar tutuklu kalıp kalmayacaklarına dair kararını açıklayacağını da ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde Macar asıllı iki kadının Esentepe, Bahçeli ve Tatlısu’daki taşınmazların satışına aracılık yaptıkları gerekçesiyle suçlandıklarını ve iki kadının söz konusu bölgelerde evler ve apartmanlar inşa eden “Cyprus Constructions” şirketiyle iş birliği yaptıklarından söz edildiğini yazdı.

İki kadının Pile’de yaşadığını ve KKTC’deki bir inşaat şirketiyle komisyon alma karşılığında gayrimenkul satışı yapma konusunda anlaşma yaptığını kaydeden gazete, iki kadının iş birliği içinde olduğu KKTC’deki şirketin kullandığı Kıbrıs Rum arazilerinin değerinin ise 500 milyon eurodan fazla olduğunu iddia etti.

Rum polisinin elindeki bilgilere göre “Cyprus Constructions” isimli şirketin Esentepe, Bahçeli ve Tatlısu’daki araziler üzerine evlerden ve apartmanlardan oluşan dokuz proje inşa ettiğini ileri süren gazete, Macar asıllı iki kadının komisyon alma karşılığında internet üzerinden emlak satışı tanıtımı yapmakla suçlandıklarını belirtti.

Kadınların tasarrufunda çeşitli belgelerin yanı sıra her satış için alacakları komisyonla ilgili bir sözleşme bulunduğunu kaydeden gazete, Ağır Ceza'daki davanın 12 Aralık’ta görüleceğini ekledi.

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