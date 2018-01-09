  • BIST 115.026
  • Altın 159,064
  • Dolar 3,7611
  • Euro 4,4860
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

KKTC’deki seçim sonuçları Rum basınında

»
KKTC’deki seçim sonuçları Rum basınında
Anastasiadis: “Tehlikeli gelişme”

Rum basını KKTC’de gerçekleştirilen genel seçimlerin sonuçlarına manşet ve iç sayfalarından geniş yer verirken, Rum siyasilerin seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarını da aktardı.
Politis gazetesi: “‘Çözümsüzlük’ Yanlıları Güçlendi – İşgal Bölgelerindeki Seçimlerden Ortaya Çıkacak ‘Hükümet’ Önceden İstikrarsız – Sağ Galip Geldi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, KKTC’deki seçimlerden, Kıbrıs sorununa federal çözüm bulunmasını desteklemeyen partilerin güçlenerek çıktıkları yorumunda bulundu.
Gazete, KKTC’de halkın iç meseleleri baz alarak oy vermesine karşın federal çözüme karşı olan partilerin seçimden güçlenerek çıktıklarını vurguladı ve milletvekilliği sayısı dağılımına da yer verdi.
Haberde, KKTC’de gerçekleştirilen seçimlerin sonucunda meydana çıkan tablonun, istikrarsız bir hükümet kurulması ve birkaç ay içerisinde yeniden seçime gidilmesi şeklinde olduğu da belirtildi.
Anastasiadis: “Tehlikeli gelişme”
Gazete bir diğer haberinde, Rum siyasilerin KKTC’deki seçimlerin sonucuna ilişkin yorumlarına yer verdi. Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in KKTC’deki seçimlerin sonuçlarını değerlendirdiği ve UBP’nin seçimlerden birinci parti olarak çıkmasını “tehlikeli bir gelişme” sözleriyle betimlediği vurgulandı. Habere göre Anastasiadis “Reporter” isimli internet sitesine yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda KKTC hükümetinin müzakereci olmamasına karşın Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün her iki tarafta da referanduma sunulacak olmasından ötürü Kıbrıs Türk liderin, toplumun düşüncelerini dikkate almadan müzakere edemeyeceğini belirtti.
Anastasiadis, “Türkiye’nin üstleneceği rol, oluşacak hükümet ve Kıbrıslı Türkleri ne oranda temsil edeceğinin de önemli olacağını” sözlerine ekledi.

rumbasini.jpg
AKEL’in desteklediği bağımsız aday Stavros Malas ise konuya ilişkin açıklamasında, KKTC’deki seçim sonuçları için, “çözüm yanlısı güçlerin oranlarının düşmesinin kötümserlik yaratan bir gelişme olduğu” iddiasında bulundu. Malas, “Türkiye’nin tutumunun belirleyici olmasına karşın Kıbrıs Türk toplumunun da üstlenecek esaslı bir rolü bulunduğunu”  savunarak çözüm çabalarından vazgeçilmemesi ve Güney Kıbrıs’taki seçimlerin hemen ardından müzakerelerin hemen başlaması gerektiğini ifade etti.
Gazete, bir diğer açıklamanın ise DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’tan geldiğini, Papadopulos’un seçim ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “yerleşiklerin (T.C kökenli vatandaşlar) arzularından etkilenen Kıbrıslı Türklerin arzularının, Kıbrıslı Türkleri bahane olarak kullanan Türkiye’nin yıllardır mevcut hedef ve taleplerini değiştirmediği” iddia edildi. Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Çözüm Çabaları Daha Da Zorlaştı – İşgal Bölgelerindeki Siyasi Sahne İstikrarsız – Sağ ve Aşırı Sağın Sınırda Çoğunlukla Hükümet Kurmasına Doğru –
AKEL: Sözde Seçimler Gerileme – Önemli İsimler ‘Meclis’ Dışında Kaldı – İlk Kez Altı Partili Bir ‘Meclis’”.
Alithia: “Sandıktan Gelen Haberler Kötü – Büyük Kazanan Özgürgün – Federasyon Karşıtları Kazandı”.
Fileleftheros: “Seçimler Sözü Ankara’ya Devretti – Kazanan Yine Ankara – Önemli İsimler ‘Meclis’ Dışında – Mehmet Çakıcı Protesto Ederek İstifa Etti”.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Anastasiadis Politis gazetesine konuştu01 Ocak 2018 Pazartesi 15:58
  • Kıbrıs Lirası için 10 yıllık süre sona erdi01 Ocak 2018 Pazartesi 09:09
  • “BM hazırlıklara başladı” iddiası...31 Aralık 2017 Pazar 12:53
  • Malas: “Kazanırsam ilk icraatım Akıncı’ya çağrıda bulunmak olacak”31 Aralık 2017 Pazar 12:52
  • Soyer Kıbrıs Rum Haber Ajansı’na konuştu30 Aralık 2017 Cumartesi 16:32
  • Güney Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı yarışı başladı30 Aralık 2017 Cumartesi 13:12
  • Güney’de belediye başkanı, vatandaş tarafından dövüldü!29 Aralık 2017 Cuma 15:56
  • “Rus ajanı” olmakla suçlanan Loizidu’dan Politis’i “susturmak” için ara emri başvurusu28 Aralık 2017 Perşembe 15:17
  • Güney'de bir ilk: Kıbrıslı Türkler'e, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönün çağrısı!27 Aralık 2017 Çarşamba 15:16
  • Hrisostomos “yobazlık yapmak, sevgi yerine kin ilan etmekle” suçlanıyor27 Aralık 2017 Çarşamba 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti