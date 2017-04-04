KKTC’deki TC vatandaşları türkiye’deki referandum için yarından itibaren sandık başına gidecek

KKTC’de ikamet eden Türk vatandaşları, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için başkent Lefkoşa'daki 20 Temmuz Fen Lisesi'nde kurulacak sandıklarda 5-9 Nisan tarihleri arasında oylarını verebilecek.

Türkiye vatandaşları yarından itibaren 5 gün boyunca 09.00-21.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.

20 Temmuz Fen Lisesi’nde kurulacak 15 sandıkta oy vereceklerin oy kullanmaya giderken nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Nüfus cüzdanı getirmeleri mümkün olmayanlar,fotoğraflarının ve TC kimlik numaralarının olduğu pasaport ya da evlendirme cüzdanı gibi diğer resmi kimlik kartlarını kullanabilecek.

Kullanılacak oylar, ilgili mevzuattaki hükümlere uygun şekilde sandık başkanları tarafından mühürlenerek Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ndeki kilitli özel bir odada saklanacak.

Oy verme sürecinin sona ermesinin ardından tüm oylar açılmadan 10 Nisan'da toplu bir şekilde 4 kurye ile uçakla Türkiye’ye gönderilecek ve orada sayılacak.

27 Mart’ta, Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında başlayan referandum süreci, 16 Nisan’a kadar devam edecek.

Oylarını KKTC’de kullanamayan TC vatandaşlarının, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmak şartıyla, sandık kurulmuş herhangi bir yurtdışı temsilcilikte veya gümrük kapılarında oy vermelerinin mümkün olduğu belirtildi.

Yurt dışındaki oy verme yer ve adresleriyle ilgili bilgilere, Türkiye Yüksek Seçim Kurulu’nun web sitesinden ulaşılabildiği de kaydedildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Aydın Milletvekili, Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve TBMM Anayasa Komisyonu Sözcüsü Abdurrahman Öz, referandumda oy kullanabilecek KKTC’deki seçmen sayısının 100 bin civarında olduğunu söylemişti.

Oy kullanmak için 26 Şubat’a kadar kayıt yaptırmak gerekiyordu.