KKTC'deki Türk vatandaşları için seçim tarihi belirlendi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ikamet eden Türk vatandaşları, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için başkent Lefkoşa’daki 20 Temmuz Fen Lisesi’nde kurulacak sandıklarda 5-9 Nisan’da oylarını verebilecek.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada vatandaşların 5 gün boyunca yerel saatle 09.00-21.00 saatleri arasında oylarını kullanabileceğini belirtti.

Lefkoşa’da 5-9 Nisan tarihleri arasında 15 sandığın açık olacağını kaydeden Kanbay, “Vatandaşların oy kullanmaya gelirken öncelikle nüfus cüzdanlarını getirmelerini, bunun mümkün olmaması halinde fotoğraflarının ve TC kimlik numaralarının olduğu pasaport ya da evlendirme cüzdanı gibi diğer resmi kimlik kartlarını kullanmaları mümkündür.” diye konuştu.

Kanbay, referandum kapsamında oy verme sistemindeki yeni bir uygulamaya işaret ederek, şunları söyledi:

“Yeni bir özellikle tüm yurt dışı tek bir seçim bölgesine dönüştürüldü. Daha önce sadece yöresinde bağlı bulundukları temsilciliklerin sandıklarında oy kullanabiliyorlardı. Dolayısıyla artık belli bir yerde oy kullanmak için o başkonsolosluğun görev çevresinde yaşıyor olmak gerekli değil. Yurt dışında kütüğe kayıtlı bir vatandaşımız, herhangi bir (yurt dışındaki) merkezde oyunu kullanabilir. Örneğin KKTC’de yaşayan bir vatandaşımız, Almanya’ya seyahat etmişse oradaki oy kullanma günlerinde orada da herhangi bir başkonsolosluğumuzun sandıklarında oy kullanma imkanına sahip olacaktır. Yeter ki yurt dışında seçmen olarak kayıtlı olsun.”

Kullanılan oyların ilgili mevzuattaki hükümlere uygun şekilde sandık başkanları tarafından mühürlenerek Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ndeki kilitli özel bir odada saklanacağını anlatan Büyükelçi Kanbay, “Oy verme sürecinin sona ermesinin ardından tüm oylar açılmadan 10 Nisan’da toplu bir şekilde 4 kurye arkadaşımızla bir uçakta Türkiye’ye gönderilecek.Yurt dışında oy sayımı olmayacak.” şeklinde konuştu.