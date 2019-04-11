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KKTC’deki Türkçe yer isimlerini kullanan Hollanda Büyükelçiliği’ni AB’ye şikâyet ettiler

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Kıbrıslı Rum Avrupa Milletvekili Kostas Mavridis, Hollanda’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği’nin kamuya yönelik belgelerinde KKTC’deki yerleşim birimlerinin Türkçe isimlerini kullanmasını AB’ye şikâyet etti.
KKTC’deki Türkçe yer isimlerini kullanan Hollanda Büyükelçiliği’ni AB’ye şikâyet ettiler

Fileleftheros’un haberine göre Mavridis, Hollanda Büyükelçiliği belgelerinde “yasa dışılık olduğunu” iddia ederek buna, kullanılan Girne ifadesini örnek gösterdi. Büyükelçiliğin sponsorluk davetlerinin her örgüte açık olmasından da şikâyetçi olan Mavridis, “işgal rejimi” diye tabir ettiği KKTC ile bağlantısı bulunan bir örgütün de iştirak edebileceğinden yakındı.

AB’ye “üye ülkelerin Avrupa ve uluslararası meşruiyetine uymasını sağlama” çağrısı yapan Mavridis, şunları da öne sürdü:

“Hollanda Büyükelçiliği belgelerinde sponsorluğun işgal rejimini tanımaması veya güçlendirmemesi gerektiği temel parametresi doğru hukuki çerçevesi açıkça ortaya konulmuyor ve aynı zamanda işgalcinin dayattığı yer isimleri kullanılıyor. Bu yasa dışılıktır. Aynı düşünceyle, bugün Hitler rejiminin Avrupa’nın köle halklarına keyfi ve yasadışı şekilde dayattığı yer isimleri kullanılacak. Bu tür eylemlere Kıbrıs Cumhuriyeti makamları tarafından derhal cevap verilmelidir. Özellikle Avrupa meşruiyeti ihlal edilirken susamayız.”

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