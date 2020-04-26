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KKTC'deki Üniversiteler Bahar Döneminde eğitime "dijital" olarak devam ediyor

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle üniversitelerde uygulamaya konulan "online/dijital eğitim sistemi", aksamadan devam ediyor.
KKTC'deki Üniversiteler Bahar Döneminde eğitime "dijital" olarak devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle üniversitelerde uygulamaya konulan "online/dijital eğitim sistemi", aksamadan devam ediyor.

KKTC'deki üniversitelerde öğrenim gören yerli ve yabancı öğrenciler virüs sebebiyle bahar döneminde online olarak derslere katılıyor.

Bu süreci ülkelerinde veya KKTC'de geçiren öğrenciler, herhangi bir mağduriyet yaşamıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, online eğitim süreciyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Öztürkler, pandemi süreci başladığından bu yana Türkiye'deki Yükseköğretim Kurulu ile irtibat halinde olduklarını belirterek hiçbir öğrencinin mağdur olmaması için çok hızlı ve sistematik adımlar attıklarını kaydetti.

Bahar döneminde KKTC'de dijital eğitime geçilmesi yönünde karar aldıklarını hatırlatan Öztürkler, "Bununla ilgili bakanlar kurulu kararı da var. Şu anda KKTC'de aktif olan bütün üniversitelerimiz öğrencilerini mağdur etmemek adına eğitimlerini dijital ortamda düzenli bir şekilde devam ettiriyor." diye konuştu.

Öztürkler, ara dönemlerde gözlem, ödev, proje ve online sınavlarla süreci yürüttüklerini belirtti.

Online eğitimle ilgili şu anda kendilerine gelen bir şikayet olmadığının altını çizen Öztürkler, üniversitelerin dijital eğitimin iyileştirilmesiyle ilgili Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile de çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Öztürkler, "Yükseköğrenim danışma hattımız da kuruldu. Oradan online eğitimle ilgili sıkıntısı olanlar WhatsApp danışma hattından yazıyor. Biz de bunları üniversitelere bildiriyoruz. Sıkıntısı olanlara üniversiteler aracılığıyla gerekli destek sağlıyoruz." dedi.

KKTC'de okuyan 30 bine yakın öğrencinin memleketlerine döndüğünü ifade eden Öztürkler, onların da dijital eğitim olanaklarından yararlanabildiğini vurguladı.
KKTC Bakanlar Kurulu, Kovid-19 pandemisi nedeniyle KKTC üniversitelerinde 2019-2020 bahar dönemi ile sınırlı kalmak koşuluyla geleneksel eğitime ara verilmesi ve eğitime dijital ortamda devam edilmesi kararı almıştı.

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