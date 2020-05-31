KKTC’deki yangına müdahale eden Rum pilot izlenimlerini anlattı

Güney Kıbrıs’tan gönderilen ve Kalkanlı, Tepebaşı ve Koruçam bölgelerinde yaşanan yangın felaketine müdahale eden yangın söndürme uçağının pilotu Stelios Kocikas, müdahale sırasında edindiği izlenimleri “Kathimerini” gazetesine anlattı.

Gazete, Rum Orman Dairesi Hava Araçları Birimi’nde görev yapan ve 1974 sonrasında KKTC’de çıkan yangına da müdahale eden ilk uçağın pilotu Stelios Kocikas’ın, KKTC’deki yangın söndürme çalışmaları sırasında edindiği izlenimlere yer verdi.

Kocikas, 1974 sonrasında ilk kez “kendi toprakları üzerinde uçmanın kendisinde yoğun duygular oluşturduğunu” belirterek “eski Lefkoşa Havaalanı üzerinden geçerken bunun gerçekleştiğine inanamadığını ve yardımcı pilotuna fotoğraf çekmesini söylediğini” ifade etti.

Kıbrıslı Türklerle mükemmel bir işbirliği gerçekleştirdiklerini belirten Kocikas, “bize talimatlar verdiler, yangın konusunda bilgi teatilerinde bulunduk, bize birçok kez teşekkür ettiler” şeklinde konuştu.

“Biz siyasi unsurlar olmadan, insani acıları ve doğayı ayrı tutmak istiyoruz” ifadesini kullanan Kocikas, birimin iki uçağının Ağrotur İngiliz Üslerinde konuşlandırılması kararının da bu çerçevede alındığını vurguladı.

Gazete haberinde ayrıca, Rum Orman Dairesi Hava Araçları Birimi’nde yer alan AT 802F uçaklarının teknik bilgilerine ve pilotların eğitimlerine ayrıntılı şekilde yer verdi.