KKTC’den 10 firma İngiltere’deki Yiyecek Ve İçecek Fuarı'na katılıyor

KKTC’den 10 firma İngiltere’deki yiyecek ve içecek fuarına katılıyor.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) şemsiyesi altındaki 10 firma, 19 ile 22 Mart tarihleri arasında Londra Excell Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek “International Food and Drink Event 2017”e katılacak.

KKTC Londra Temsilciliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ülkemizin tanıtımına ve ihracatının artırılmasına önemli katkı sağlayacağına inanılan fuarda KKTC ürünlerinin en etkin şekilde pazarlanması hedeflenmektedir” denildi.