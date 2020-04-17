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KKTC'den 540 kişi daha Türkiye'ye dönecek

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KKTC'den 540 kişi daha Türkiye'ye dönecek
KKTC'den 540 kişi daha Türkiye'ye dönecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu sabah yurtdışındaki TC vatandaşlarının ramazan ayı ve bayramını aileleriyle geçirebilmesi için yeni bir tahliye operasyonu başlatıldığını duyurdu.

THY UÇAKLARI İLE TAHLİYE EDİLECEKLER

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında, 59 ülkedeki yaklaşık 25 bin TC vatandaşının Türk Hava Yollarına (THY) ait uçaklarla tahliye edilmesi planlanıyor.

KKTC'DEN 540 KİŞİ ÜLKESİNE DÖNECEK

Operasyon kapsamında en fazla TC yurttaşının getirtileceği ülke olan Almanya'dan 3 bin 269 kişi tahliye edilecek. Bu ülkeyi, 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ve 1632 kişi ile ABD izleyecek.

Daha sonra sırasıyla, İngiltere'den 1559, Kuveyt'ten 1463, Cezayir'den 1200, Ukrayna'dan 863, Irak'tan 861, Fransa'dan 696, Azerbaycan'dan 662, Hollanda'dan 648, Kanada'dan 543, KKTC'den 540, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 538, Polonya 488, İspanya'dan 455, Rusya'dan 380, Kuzey Makedonya'dan 394, Kırgızistan'dan 352 ve İsviçre'den 341 kişi ülkesine dönecek.

Tahliye operasyonu kapsamındaki diğer ülkeler ise şunlar:

"Belçika, Malta, Mısır, İrlanda, Moldova, Macaristan, Romanya, Çekya, Kosova, Arnavutluk, Bahreyn, Sırbistan, İtalya, İsveç, Ürdün, Umman, İran, Sudan, Avusturya, Slovakya, Fas, Tayland, Karadağ, Danimarka, Gana, Senegal, Benin, Katar, Etiyopya, Somali, Moritanya, Nijer, Kenya, Bangladeş, Pakistan, Malezya, Singapur, Hindistan ve Bosna Hersek."

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