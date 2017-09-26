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KKTC’den alındığı iddia edilen mermerler için araştırma başlatıldı

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KKTC’den alındığı iddia edilen mermerler için araştırma başlatıldı
Rum Savunma Bakanlığı’nın Yunan Askeri Mezarlığı’nda KKTC’den alındığı iddia edilen mermerlerin kullanılması konusunda araştırma başlattığı bildirildi.

Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis, Simerini gazetesinde çıkan haber üzerine yaptığı açıklamada, olayın 2009 yılında geçtiğinin belirtti.

Fileleftheros’taki habere göre, Savunma Bakanlığı’nda kimlerin, ne derece konuyla ilgili bilgisini olduğunun öğrenilmesi için araştırma yapılması talimatı verdiğini ifade eden Fokaidis, elde edilecek sonuçlara göre sorumlulukların olup olmadığının ortaya çıkacağını söyledi.

Bahse konu ihalenin Savunma Bakanlığı tarafından açıldığını belirten Fokaidis, askeri kampta da KKTC’den alınan malzemelerin kullanılıp kullanılmadığını bilmediğini ifade etti.

Haberde, konunun Rum Meclisi Savunma Komitesi’nde de görüşüleceği belirtildi.

Öte yandan Rum siyasi partiler yaptıkları açıklamalarda konuya ilişkin tepkilerini dile getirdi.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, ekonomik boyutundan bağımsız olarak, meselenin siyasi ve etik boyutunun önemine işaret etti.

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas konuyla ilgili izahat isterken, Dayanışma Hareketi bahse konu malzemelerin standart dışı olduğunu, ayrıca çevrenin korunması ve malzemeleri üreten fabrikanın atmosfere kirli hava yayması konusunda AB tüzüklerine uyulmadığını iddia etti.

ELAM ise söz konusu durumu kınadı.

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