KKTC'den Bakü'ye Uçuş Tanınma Mesajı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinde CNN TÜRK'e konuştu. Aliyev görüşmesi öncesi Fulya Öztürk'ün Sorularına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Basın toplantısında duyacaksınız zaten. Programa hemen başlıyoruz. İlhan Bey'in resmi programlarını bekletmeyelim." cevabını verdi.
KKTC'DEN BAKÜ'YE UÇUŞ TANINMA MESAJI MI?
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC ziyaretine ilişkin KKTC'nin tanınması açısından önemli mesajını verdi. Erdoğan KKTC ziyaretiyle ilgili yapılan yorumlar içinse "Doğru yorumlar, hayırlı olsun" dedi.
Kaynak : CNN Türk
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