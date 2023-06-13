  • BIST 5.497,72
  • Altın 1489.823
  • Dolar 23.6468
  • Euro 25.5551
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABioNTech, Covid-19 aşısı yan etkileri yüzünden açılan tazminat davasında ilk kez mahkemeye çıkacak

KKTC'den Bakü'ye Uçuş Tanınma Mesajı mı?

»
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretine başladı. CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman, mevkidaşı İlham Aliyev'le görüşmesi öncesi Cumhurbaşkanına mikrofon uzattı.
KKTC'den Bakü'ye Uçuş Tanınma Mesajı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinde CNN TÜRK'e konuştu. Aliyev görüşmesi öncesi Fulya Öztürk'ün Sorularına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Basın toplantısında duyacaksınız zaten. Programa hemen başlıyoruz. İlhan Bey'in resmi programlarını bekletmeyelim." cevabını verdi.

 

KKTC'DEN BAKÜ'YE UÇUŞ TANINMA MESAJI MI?

 

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC ziyaretine ilişkin KKTC'nin tanınması açısından önemli mesajını verdi. Erdoğan KKTC ziyaretiyle ilgili yapılan yorumlar içinse "Doğru yorumlar, hayırlı olsun" dedi.

Kaynak : CNN Türk

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye-ABD ilişkilerinde tansiyon yüksek: İşte Biden’ın formülü11 Haziran 2023 Pazar 14:08
  • MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu10 Haziran 2023 Cumartesi 14:56
  • Şampiyonlar Ligi kupası, İstanbul'da sahibini buluyor; Manchester City ve Inter, Avrupa'nın en iyisi olmak için sahada10 Haziran 2023 Cumartesi 12:04
  • Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen İngiliz taraftar, parasını TL'ye çevirdi: Cüzdan olarak bavula ihtiyacım var!10 Haziran 2023 Cumartesi 11:10
  • MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi hayatını kaybetti10 Haziran 2023 Cumartesi 11:09
  • Fidan-Borrell görüşmesi: Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenlik çok önemli10 Haziran 2023 Cumartesi 10:26
  • Resmi açıklama yapıldı: Erdoğan 12 Haziran’da KKTC’ye geliyor10 Haziran 2023 Cumartesi 09:45
  • İtalya’da Türkiye’yle ilgili Şengen açıklaması09 Haziran 2023 Cuma 17:33
  • AB’ye iltica eden Türkler önce gözaltına alınacak, sonra sınır dışı edilecek09 Haziran 2023 Cuma 14:19
  • TC Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu09 Haziran 2023 Cuma 09:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti