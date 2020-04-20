KKTC'den bugün Türkiye'ye giden 18 kişide Korona şüphesi

KKTC’den bugün Ağrı’ya giden 189 kişinin 18’inin ateşlerinin yüksek çıkması üzerine Ağrı Devlet Hastanesine götürüldükleri açıklandı.
Anadolu Ajansı (AA)’nın haberine göre uçaktan indikten sonra sağlık kontrolleri ve dezenfeksiyon işlemleri yapılan vatandaşlardan 18'i, ateşlerinin yüksek çıkması üzerine test yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek kendilerini bekleyen otobüslere binen ve otobüslerle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'na götürülen vatandaşlar, kayıtları yapıldıktan sonra odalarına yerleştirildi.
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