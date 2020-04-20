  • BIST 98.180
  • Altın 374,089
  • Dolar 6,9379
  • Euro 7,5232
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

KKTC'den bugün Türkiye'ye giden 18 kişide Korona şüphesi

» »
KKTC'den bugün Türkiye'ye giden 18 kişide Korona şüphesi
KKTC'den bugün Türkiye'ye giden 18 kişide Korona şüphesi

KKTC’den bugün Ağrı’ya giden 189 kişinin 18’inin ateşlerinin yüksek çıkması üzerine Ağrı Devlet Hastanesine götürüldükleri açıklandı.

Anadolu Ajansı (AA)’nın haberine göre uçaktan indikten sonra sağlık kontrolleri ve dezenfeksiyon işlemleri yapılan vatandaşlardan 18'i, ateşlerinin yüksek çıkması üzerine test yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek kendilerini bekleyen otobüslere binen ve otobüslerle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'na götürülen vatandaşlar, kayıtları yapıldıktan sonra odalarına yerleştirildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP Cumhurbaşanı Akıncı'dan özür diledi... Yanlış anlaşılma oldu!19 Nisan 2020 Pazar 21:57
  • Buda oldu! Mizah polislik oldu! Başbakan Tatar sanatçıyı Polise şikayet etti!19 Nisan 2020 Pazar 21:30
  • AB Koordinasyon Merkezi,15 bin yüz koruyucu, yoğun bakım üniteleri için 20 aspiratör ülkeye geldi19 Nisan 2020 Pazar 20:05
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Asılsız Haberlerle İlgili Uyardı19 Nisan 2020 Pazar 19:35
  • Sağlık Bakanı Pilli açıkladı. KKTC'de 1 yeni pozitif vaka19 Nisan 2020 Pazar 19:11
  • Özersay: Solunum cihazları Mağusa Gümrüğü’ne geldi19 Nisan 2020 Pazar 16:53
  • Akıncı: "Covid ilaçlarından bir gün önce Kanser ilaçları da geldi güneyden!"19 Nisan 2020 Pazar 16:22
  • Akıncı:“Bu ucuz politikalardan halkımız zarar görüyor, vazgeçsinler”19 Nisan 2020 Pazar 16:17
  • KKTC'den Türkiye’ye dönmek isteyenler için Uçak Seferleri Başladi19 Nisan 2020 Pazar 15:54
  • YDP: “Sayın Akıncı Türkiye ile polemik yaratmaya çalişiyor”19 Nisan 2020 Pazar 15:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti