  • BIST 4.505,34
  • Altın 1128.048
  • Dolar 18.8334
  • Euro 20.1481
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAProf. Ercan: 130 tane atom bombası gücünde enerji boşalttı

KKTC’den deprem yardımları devam ediyor!

» »
Türkiye’de meydana gelen deprem felaketine, KKTC’den yardımlar devam ediyor.
KKTC’den deprem yardımları devam ediyor!

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketine, KKTC’den yardımlar devam ediyor.

Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi’nin yürüttüğü “Afet Bölgesine Yardım ve Destek Toplama Merkezi” olarak duyurulan Atatürk Spor Kompleksi ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yürüttüğü faaliyetler ise Merkez Lefkoşa’da devam ediyor.

TAK Muhabirinin sorularını yanıtlayan Atatürk Spor Kompleksi sorumlusu Turgut Karamanoğlu, Atatürk Spor Kompleksi’nde her gün sabah 07.30-20.00 saatlerinde yardım malzemesi toplandığını belirterek, gönüllülerin yardımıyla gelen malzemelerin ayrıştırılıp paketlendiğini ve afet bölgelerine gönderildiğini kaydetti.

Gelen yardımların merkezde kategorize edilerek paketlendiğini ve gönderildiği yerde kolilerin üzerindeki bilgilere göre hemen ihtiyaca göre dağıtılabildiğini anlatan Karamanoğlu, Pazartesi gününden bu yana yardım malzemesi toplanan merkezden her gün 6-7 tırın afet bölgelerine gönderildiğini kaydetti.

Karamanoğlu, kıyafetten ziyade, battaniye, kuru gıda, havlu, sabun, hijyen malzemeleri, bebek maması, çocuk maması gibi bağışlara ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, bir süre sonra sokakta yaşayan hayvanların insanlara saldırmaya başlayacağı göz önünde bulundurularak, köpek maması bağışına da ihtiyaç oluğuna işaret etti.

-Merkez Lefkoşa’da da yardım toplanıyor

Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyası da Merkez Lefkoşa’da devam ediyor.

TAK muhabirinin Halk Sağlığı Şube Amiri Ali Ecesoy’dan aldığı bilgiye göre, Merkez Lefkoşa’da afet bölgelerine gönderilmek üzere bugün 5. tır hazırlanıyor.

Afet bölgelerine bugüne kadar 4 tır gönderdiklerini ifade eden Ecesoy, Merkez Lefkoşa’da da bağışlanan malzemelerin türlerine göre ayrıştırılarak kolilendiğini kaydetti.

Ecesoy, Merkez Lefkoşa’da her gün sabah 08.30-19.00 saatleri arasında bağış toplandığını, yarın sabah 08.30-14.00 saatlerinde çalışmalarına devam edeceklerini, Pazar günü ise, açık pazar nedeniyle bağış toplama işlemlerine bir gün ara verilerek, pazartesi kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

Ecesoy, bağışta bulunmak isteyenlere; afetzedelerin çocuk maması, çocuk bezi, temizlik hijyen malzemesi, battaniye, kuru ve konserve gıda ile soba ihtiyaçları bulunduğunu aktardı.

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın - TAK

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bugün Ercan-Adana, Adana-Ercan, Ercan- Antalya ücretsiz uçuş düzenlenecek10 Şubat 2023 Cuma 11:02
  • Adıyaman'da depremde Hasan Bilgen hayatını kaybetti10 Şubat 2023 Cuma 10:20
  • Kaĝan bugün Ulukışla mezarlığına defnedilecek10 Şubat 2023 Cuma 10:09
  • Depremde hayatını kaybedenlerin cenazeleri bu sabah adaya gelmeye başladı10 Şubat 2023 Cuma 10:07
  • Depremde hayatını kaybeden ve tespit edilen KKTC vatandaşlarının isimleri10 Şubat 2023 Cuma 10:02
  • Doruk ve Alp bugün son yolculuğuna uğurlanacak10 Şubat 2023 Cuma 09:49
  • Depremde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının isimleri10 Şubat 2023 Cuma 00:42
  • Cenazeler KKTC'ye geliyor10 Şubat 2023 Cuma 00:36
  • 25 Özel Harekat Polisi arama kurtarma çalışmaları için Adıyaman’a gitti10 Şubat 2023 Cuma 00:18
  • Ledra Palace’da yaşanan deprem yardım krizine Doğuş Derya’dan sert tepki09 Şubat 2023 Perşembe 23:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti