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KKTC'den dünyaya mesaj! 50. yılda 50 gemi ile gövde gösterisi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hazırlıklar tamamlandı. Barış Harekatı'nın 50'inci yıl dönümünde adada birçok etkinlik düzenlenecek. Lefkoşa'da geniş çaplı tören ve etkinlikler gerçekleştirilecek.
KKTC'den dünyaya mesaj! 50. yılda 50 gemi ile gövde gösterisi

 Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl törenlerinde son hazırlıklar tamamlandı. Törenler bugün Kıbrıs Türklerinin efsanevi liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaretin ardından Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçitle başlayacak.

Erdoğan’ın resmi geçit töreninde Kıbrıs sorununda iki devletli çözümden geri adım atılmayacağı mesajını vermesi bekleniyor. Kutlamalar öncesinde TBMM’de 2 devletli çözüm tezkeresi kabul edildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne dair TBMM kararı Resmi Gazete'de de yayımlandı.

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