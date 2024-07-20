KKTC'den dünyaya mesaj! 50. yılda 50 gemi ile gövde gösterisi

Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl törenlerinde son hazırlıklar tamamlandı. Törenler bugün Kıbrıs Türklerinin efsanevi liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaretin ardından Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçitle başlayacak.
Erdoğan’ın resmi geçit töreninde Kıbrıs sorununda iki devletli çözümden geri adım atılmayacağı mesajını vermesi bekleniyor. Kutlamalar öncesinde TBMM’de 2 devletli çözüm tezkeresi kabul edildi.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne dair TBMM kararı Resmi Gazete'de de yayımlandı.
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