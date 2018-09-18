KKTC'den duyulan patlama sesi, vurulan Rus Uçağının patlama sesi!

Dün gece Suriye tarafından Akdeniz üzerinde vurulan Rusya savaş uçağının patlama sesi KKTC'de de duyuldu.
Mağusa, İskele ve Dipkarpaz'da duyulan patlama sesi nedeniyle bu bölgelerde oturan vatandaşlar endişe dolu anlar yaşadı.
İlgili Haber;
Dün gece Suriye tarafından Akdeniz üzerinde vurulan Rusya savaş uçağının patlama sesi KKTC'de de duyuldu.
Mağusa, İskele ve Dipkarpaz'da duyulan patlama sesi nedeniyle bu bölgelerde oturan vatandaşlar endişe dolu anlar yaşadı.
İlgili Haber;
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