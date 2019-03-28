KKTC’den firari şüphelilerin iadesi istendi

Türkiye’de Çiftlikbank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında bir numaralı firari şüpheli Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 75 bin 260’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Türkiye’de Çiftlikbank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında bir numaralı firari şüpheli Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 75 bin 260’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, örgütün şirket kurarak faaliyet gösterdiği KKTC makamlarından adli yardım talebinde bulunuldu.

Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

7'si firari 48 şüpheli, nitelikli dolandırıclık ve suç gelirlerini aklamakla suçlanıyor.

İddianamede, ülkemizdeki adli makamlardan firari şüphelilerin iadesiyle, KKTC’de kurulu şirketin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulması, ev, iş yeri ve araçlarında, bilgisayarlarında arama yapılması istendi. İddianamenin Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabulü halinde şüpheliler hakim karşısına çıkacak.