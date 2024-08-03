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KKTC’den geçirildiği iddia edilen tütün ürünlerine el konuldu

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Rum Gümrük Dairesi çalışanlarının önceki gün, Metehan Geçiş Kapısı’nda, KKTC’den temin edildiği iddia edilen gümrüksüz tütün ürünlerine el koyduğu bildirildi.
KKTC’den geçirildiği iddia edilen tütün ürünlerine el konuldu

Fileleftheros gazetesi, 39 yaşındaki bir şahsın aracında yapılan aramada, aracın bagaj ve arka koltuk kısmının modifiye edildiğinin fark edilerek, bu bölümde 43 karton sigara, 116 karton elektronik sigara ve 3 kilo 650 gram sarma sigara tütünü tespit edildiğini yazdı.

Haberde, tütün ürünlerine el konulduğu ve şahsa 11 bin euroluk para cezası kesildiği ifade edildi.

Madeni parayla çalışan oyuncaklardan binlerce euro çaldılar

Gazete, bir başka haberinde ise, Baf’ta ikamet eden Suriyeli 16 ve 18 yaşındaki iki gencin, Ayia Napa’daki lokantaların önünde bulunan ve madeni para atılarak çalışan oyuncaklardan iki gün içerisinde binlerce euro para çaldıklarını yazdı.

Haberde, polisten yapılan açıklamaya göre, iki gencin 30-31 Temmuz tarihleri arasında dört lokanta önünde bulunan çeşitli oyuncakların kasasını kırarak içindeki yaklaşık 4 bin 500 euroyu çaldıkları ve makinelerde de bin 500 euroluk hasara yol açtıkları ifade edildi.

 

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