  • BIST 4.505,34
  • Altın 1131.814
  • Dolar 18.8342
  • Euro 20.2251
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAProf. Ercan: 130 tane atom bombası gücünde enerji boşalttı

KKTC’den giden iş araçları ve ekipler arama-kurtarma çalışmalarına Hatay’da başladı

»
KKTC’den giden iş araçları ve ekipler arama-kurtarma çalışmalarına Hatay’da başladı
KKTC’den giden iş araçları ve ekipler arama-kurtarma çalışmalarına Hatay’da başladı

KKTC’den giden yüzün üzerinde iş aracı, ve 200’ün üzerinde uzman personel, depremden en çok etkilenen bölgelerden olan Hatay’da arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

Ekipler, Hatay merkezde depremde pek çok binanın çöktüğü Odabaşı bölgesinde sabaha karşı saat 02.00 itibarı ile çalışmalara başladı.

Gazimağusa Limanı’ndan 8 Şubat Çarşamba gecesi yola çıkan ekip, 20 saatlik deniz ve kara yolculuğunun ardından Hatay’a vardı.

Karayollarındaki sıkışık nedeniyle, İskenderun-Hatay arası 100 kilometrelik yolculuk yaklaşık 8 saat sürdü.

Koordinasyon çalışmalarında yer alan Belediye başkanlarından alınan bilgiye göre ekipler, KKTc‘den giden ekipler Hatay’a ulaşır ulaşmaz AFAD ile yapılan görüşmenin ardından Odabaşı’nda üç noktada görevlendirildi. Ekipler ayrıca AFAD yetkililerinin gösterdiği farklı farklı noktalara da hizmet ediyor.

Ekipler, saat 02.00’den itibaren vardiyalı olarak kesintisiz çalışıyor.

Ekipler, çadır ve seyyar mutfak düzenini yine Odabaşı’nda belirlenen bir noktada kurdu.

Belediye başkanları gün ışığı ile birlikte deprem tahribatın boyutunun ne kadar büyük olduğunu üzüntü ile gözlemlediklerini belirttiler.

Hatay’daki çalışmalara özel şirketlerle bazı belediyeler iş araçları ve personeliyle destek veriyor.

Çalışmalar Kıbrıs Türk Belediyelere Birliği, Cumhurbaşkanlığı Deprem ve Kriz Koordinasyon Komitesi ile Türkiye’den Türkiye Belediyeler Birliği ve AFAD koordinasyonunda yürütülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman'da ISIAS Otel'de Hayatını Kaybeden KKTC Heyetinden 11 kişi oldu09 Şubat 2023 Perşembe 23:29
  • Adıyaman’dan acı haber: Alp Akın’ı da kaybettik09 Şubat 2023 Perşembe 22:53
  • Adıyaman Depreminde vefat eden KKTC'li sayısı 10’a yükseldi09 Şubat 2023 Perşembe 22:05
  • Osmaniye'de 88 saat enkaz altında kalan 36 yaşındaki kişi kurtarıldı09 Şubat 2023 Perşembe 20:56
  • Depremde can kaybı 16 bin 546'ya yükseldi09 Şubat 2023 Perşembe 20:54
  • 87. saatte yeni mucize: Kahramanmaraş'ta inanılmaz kurtuluş09 Şubat 2023 Perşembe 20:51
  • İstanbul’daki hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi09 Şubat 2023 Perşembe 20:10
  • Isıas Otel'den acı haber, Duygu Kalaycı ve kızı Lavin Kalaycı kurtarılamadı09 Şubat 2023 Perşembe 17:49
  • Çavuşoğlu:Umut ediyorum ki sabaha kadar devam edecek çalışmalarla hızlı sonuçlar alacağız09 Şubat 2023 Perşembe 17:15
  • Avustralya’nın Victoria eyaletinden depremzedelere 1 milyon dolar yardım09 Şubat 2023 Perşembe 17:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti