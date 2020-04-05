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KKTC'den götürülen öğrenciler, karantinadan sonra test yapılmadan evlerine gönderilecek!

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Koronavirüs sebebiyle Mersin'de karantina altına alınan Kıbrıslı öğrencilerin test yapılmadan evlerine gönderileceği öğrenildi
KKTC'den götürülen öğrenciler, karantinadan sonra test yapılmadan evlerine gönderilecek!

Kıbrıs'tan yük gemisiyle getirilip, Mersin'de karantinaya alınan öğrencileri, koronavirüs testi yapılmadan evlerine gönderileceklerini belirtti.  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi’nde okuyan 395 öğrenci, 23 Mart günü koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kaldıkları yurtlardan apar topar toplanarak, yük gemisiyle Mersin’e getirilmişti. Öğrenciler, daha sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu’na yerleştirilerek, karantinaya alınmışlardı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, söz konusu karantinanın yarın son bulacağı belirtildi. 

Herhangi bir teste sokulmadan eve gönderileceklerini belirten öğrenciler, bunun doğru olmadığını ifade etti. Bunun tehlikeli bir durum olduğuna dikkati çeken öğrenciler, eve gönderilirken yetkililerin kendilerinden aldıkları otobüs ücretlerini de “soygun” olarak yorumladı.  

‘HERHANGİ BİR TEST YAPILMIYOR’

Yurda getirildikleri ilk günden bu yana 395 öğrenci ve birçok TIR şoförünün karantina altına alındığını dile getiren öğrenciler, 23 Mart tarihinden sonra da birçok öğrencinin getirildiğini belirterek toplamda sayılarının neredeyse bini bulduğunu aktardı. Ne kendilerinin ne de kendilerinden sonra getirilen öğrencilerin herhangi bir testten geçirilmediğini ifade eden öğrenciler, yetkililerin kendilerine sadece “şüpheli olanlar teste koyulacak” dendiğini aktardı. Yetkililerin her gün öğrencilerin ateş ölçümünü yaptığını bilgisini paylaşan öğrenciler yurtta tam olarak bir karantina uygulamansın olmadığını, öğrencilerin ellerini kollarını sallayarak oda oda gezdiğini söyledi. Yurttan yarın birçok öğrencinin tahliye olacağını ifade eden öğrenciler, herhangi bir teste tabi tutulmadan evlerine gönderilmelerini doğru bulmadıklarını dile getirdi.   

‘BU BİR SOYGUN’

Mersin Valiği, Sağlık İl Müdürlüğü, KYK ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetmenliği Başkanlığı’nın (AFAD) öğrencilerin memleketlerine gitmek için otobüsler ayarladığı ancak ulaşım ücretlerinin çok yüksek olduğunu belirtti.  Ayrılan bilet fiyatlarının geçen seneye oranla çok yüksek olduğunu aktaran öğrenciler, bilet fiyatlarını şu şekilde sıraladı; Mardin 270 TL, Diyarbakır 280 TL, Hatay 120 TL, Konya 140 TL, Van 400 TL, Trabzon 400 TL. Kıbrıs’tan getirilirken de kendilerinden çok fazla miktarda para alındığını hatırlatan öğrenciler, bu miktarı karşılayamayacaklarını bunun bir “soygun” olduğunu aktardı.

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