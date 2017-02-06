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KKTC’den gümrüksüz sigara ve tütün iddiası

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KKTC’den gümrüksüz sigara ve tütün iddiası
Rum Gümrük Dairesi çalışanlarının, “Ay. Demet” (Metehan) sınır kapısındaki kontrol noktasında 15 kilo nargile tütünü, Larnaka’da ise 32 karton sigara ele geçirdikleri haber verildi.

Geçtiğimiz Cuma akşamı Ay. Demet sınır kapısında gerçekleşen olayda, Suriyeli bir şahsın kullandığı bir araçta gizlenmiş şekilde, KKTC’den getirildiği iddia edilen 15 kilo tütün ele geçirildiğini yazan Simerini, aracı kullanan Suriyeli şahısla, yanındaki Suriyeli şahsın da tutuklandığını kaydetti.

Ele geçirilen tütünün gümrük ve vergi bedelinin 3 bin Euro’yu aştığını yazan gazete, Gümrük Dairesinin tutuklu şahısların mahkeme dışı uzlaşı konusundaki yazılı talebini kabul ettiğini ve Suriyeli şahısların, 4 bin 500 Euro ödemelerinin akabinde serbest kaldıklarını ifade etti.

Öte yandan gazete, Larnaka Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi üyelerinin ise geçtiğimiz akşam bir Kıbrıslı Türk’ün aracında yaptıkları kontrolde, 32 karton sigara ele geçirdiklerini yazdı.

Olay yerine gelen Gümrük Dairesi çalışanlarının, sigaraların gümrüksüz olduklarını tespit ettiklerini kaydeden gazete, Kıbrıslı Türk’ün ise tutuklandığını belirtti.

Gazete, Gümrük Dairesinin daha sonra tutuklu Kıbrıslı Türk’ün mahkeme dışı uzlaşı konusundaki yazılı talebini kabul ettiğini ve bin 600 Euro ödemesinin akabinde bu kişinin serbest kaldığını ekledi.

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