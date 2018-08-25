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KKTC'den güney Kıbrıs'a 174 ton taze balık

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KKTC’den Güney Kıbrıs’a Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde 174 ton taze balık ihraç edildiği bildirildi.
KKTC'den güney Kıbrıs'a 174 ton taze balık

Politis ve diğer gazeteler, KKTC’den güney Kıbrıs’a taze balık ihracatına ilişkin açıklamanın Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiyadis tarafından, Rum Milletvekili Yorgos Perdikis’in taze balık kaçakçılığına ilişkin soru önergesi sebebiyle yapıldığını yazdı.
 

Gazeteye göre, Perdikis, Rum Maliye Bakanı Yeorgiyadis’e gönderdiği mektupta, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk balıkçılar arasında açık denizde kaçak balık ticareti yapıldığına ilişkin ihbarlar geldiğine işaret ederek, bakanlığın bu konuda bilgisi olup olmadığını sorduğunu yazdı.

 

Perdikis mektubunda, Kıbrıs açıklarında, Rum makamlarının kontrolünün yetersiz kaldığı alanlarda balıkçılar arasında yasadışı ticaret gerçekleştiğine ilişkin bilgiler bulunduğunu belirterek bu konuda izahat istedi.
 

Yeorgiyadis ise bu mektuba istinaden Rum Meclisi’nde yaptığı açıklamada, Rum Gümrük Dairesi’ne bu yönde bir bilgi ulaşmadığını, her halükarda dairenin açık denizde ticareti kontrol edebilecek araçlara ve imkanlara da sahip olmadığını belirtti.
 

Yeşil Hat Tüzüğü’ne göre, KKTC’den güney Kıbrıs’a taze balık ticaretinin ancak “Ayios Demetios” (Metehan) sınır kapısından ve ticari amaçla gerçekleştirilebildiğini ifade eden Yeorgiyadis, kişisel kullanım için satın alınan balıkların tespit edilmesi durumunda el konularak imha edildiklerini vurguladı.
 

Yeorgiyadis, 2017 yılında KKTC’den güney Kıbrıs’a “yasal olarak” 798 bin 256 Euro değerinde 109 bin 243 kilo olan canlı balık ithalinin 2018 yılının Ocak ayından günümüze kadar ise 486 bin Euro tutarında 64 bin 762 kilo olduğunu ifade etti.
 

KKTC’den güney Kıbrıs’a son 2 senede gönderilen canlı balık miktarının ise 1 milyon 280 bin Euro değerinde 174 ton olduğu belirtildi.
 

Yeorgiyadis, 2017 yılında 76 kilo ve 2018 yılında ise 16 kilo canlı balığa el konulduğunu belirterek el konular bu balıkların kişiler tarafından şahsi kullanım amaçlı olarak sınır kapılarından geçirilmek istenirken yakalandığını sözlerine ekledi.

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