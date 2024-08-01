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KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçirilen 4 bin 500 litre akaryakıta el konuldu

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Güney Kıbrıs'ta gümrük memurlarının kontrolü sonucunda bir ticari araca ve araçta tespit edilen KKTC menşeli olduğu iddia edilen 4 bin 500 litre akaryakıta el koydu.
KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçirilen 4 bin 500 litre akaryakıta el konuldu

Güney Kıbrıs'ta gümrük memurlarının 26 Temmuz’da yaptıkları bir kontrol sonucunda bir ticari araca ve araçta tespit edilen KKTC menşeli olduğu iddia edilen 4 bin 500 litre akaryakıta (mazot) el koyduğu ifade edildi.

Gümrük Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Temmuz’da bir kamyon araçta yapılan kontrolde 6 tank ve 2 depo içerisinde toplam 4 bin 500 akaryakıt tespit edildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, aracın sürücüsünün akaryakıtı KKTC’den getirdiğini kabul ettiğini belirtti.

Kamyona ve içindekilere gümrük memurları tarafından el konulduğunu, aracın sürücünün ise tutuklandığını kaydeden gazete, aracın sürücünün daha sonra mahkeme dışında varılan uzlaşma bağlamında 19 bin euro ceza ödemek suretiyle serbest bırakıldığını belirtti.

Gazete akaryakıtın ise imha edilmesi amacıyla lisanslı bir geri dönüşüm şirketine teslim edildiğini ekledi.

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