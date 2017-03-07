KKTC’den Güney Kıbrıs’a güreş horozu geçirildiği iddia edildi

Metehan Sınır Kapısı’ndaki Rum gümrük çalışanlarının, KKTC’den getirildiği iddia edilen iki güreş horozuna el koyduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, güreş horozlarının bir Rum’un aracında tespit edildiğini; söz konusu şahsın, güreş horozlarının Kıbrıslı Türk arkadaşına ait olduğunu ve horozları kendisinin aracında unuttuğunu öne sürdüğünü yazdı.

Haberde, KKTC’den Güney Kıbrıs’a güreş horozu geçirmenin yasak olması nedeniyle, söz konusu kişiye 50 Euro para cezası kesildiği ve el konulan güreş horozlarının da Güney Kıbrıs’taki Veteriner Dairesi’ne verildiği kaydedildi.