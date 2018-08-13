KKTC’den güney Kıbrıs’a tütün kaçakçılığı İddiası

Haravgi gazetesi, içerisinde altı İngiliz vatandaşının bulunduğu KKTC plakalı iki ticari aracın, 11 Ağustos Cumartesi günü Metehan sınır kapısından Güney Kıbrıs’a geçişleri sırasında Rum Gümrük Memurları tarafından durdurulduğunu; şahısların valizlerinde yapılan kontrolde 7 kilo 530 gram tütün ile 27 karton sigara ele geçirildiğini yazdı.



Habere göre, Rum Gümrük memurları tarafından tütün ve sigara ürünlerine el konulurken; İngiliz vatandaşları, 4 bin 265 Euro para cezasını ödemeleri sonrasında serbest bırakıldı.

