KKTC'den Güney'e kaçmaya çalışan 14 Suriye göçmeni tutuklandı

Polis Basın Bülteninde yer alan bilgilere göre geçtiğimiz akşam saat 21.45 sıralarında Lefkoşa’da Dumlupınar Bölgesinde, yaşları 14 ile 40 arasında değişen, dördü kadın, ikisi çocuk ve sekizi erkek olmak üzere Suriye uyruklu toplam 14 şahıs yetkili makamdan izinsiz gizlice Güney Kıbrıs’a geçmek maksadıyla birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…
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