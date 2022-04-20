KKTC'den Kaçak Mülteci İddiası

Pile’de, 20 yaşlarında 2 Somali uyruklu kişinin, KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak mülteci geçirdikleri iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, polisin pazartesi akşamı, söz konusu kişilerin kullandığı aracı takibe aldığını ve daha sonra kontrol etmek üzere durdurduğunu ve araç içerisinde 30 yaşındaki bir Somali uyruklunun daha bulunduğunu yazdı.

Gazeteye göre, 30 yaşındaki şahıs polise verdiği ifadede, 16 Nisan’da gemiyle KKTC’ye geldiğini ve burada, Güney Kıbrıs’a geçebilmek için para ödediğini kaydetti.

Sözkonusu kişi, Pile’ye vardıktan sonra da arabalarına bindiği iki kişiye, kendisini siyasi sığınma başvurusu yapılan yere götürmeleri için cebinde ne kadar para varsa verdiğini de söyledi.

Haberde, iki şüphelinin tasarrufunda 250 Euro bulunduğu ve mahkemeye çıkarıldıkları; dava sürecinin de bugün devam edeceği kaydedildi.