  • BIST 9339.43
  • Altın 2021.326
  • Dolar 30.9882
  • Euro 33.4805
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisi olacak

KKTC’den sanayiciler Dubai’de düzenlenen çalışma yemeğine katıldı

» »
Gulfood Gıda Fuarı’nda katılmak için Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan KKTC’den sanayiciler çalışma yemeğine katıldı.
KKTC’den sanayiciler Dubai’de düzenlenen çalışma yemeğine katıldı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan (KTSO) verilen bilgiye göre, KKTC Abu Dabi Temsilcisi Umut Koldaş’ın organize ettiği yemekte, BAE iş konseyleri başkan ve bürokratları ile TC Başkonsolosu Onur Şaylan da yer aldı.

Yemek öncesi konuşmalarda, Türkiye’nin BAE’deki ticari ve ekonomik gücünün her geçen gün arttığı ifade edilirken KKTC’den ihracatçıların da birer ticari elçi olduğu belirtildi.

Kuzey Kıbrıs’ın ihracat alanında her geçen gün geliştiğine dikkat çekilen konuşmalarda, geniş yelpazede çalışıldığı, bölgede daha aktif pazarlamaya ve ürün satışına kapıların açık olduğu ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs’ın, Gulfood Gıda Fuarı’nda önemli bir yer edindiğine dikkat çekilen konuşmalarda, bunun kesintisiz sürdürülmesinin tutarlılık ve başarı olduğu da vurgulandı.

- Ersözlü

KTSO Asbaşkanı Mustafa Ersözlü odanın hedefinin ihracat odaklı olduğunu dile getirerek, özellikle gıda işleme alanında ürün çeşitliliğinin artırılması için çalışmalar yapılacağını söyledi.

-Kavunoğlu

Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu, daha iyi fuar organizasyonları için odayla birlikte çalıştıklarını kaydederek, ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaçırdılar, darp ettiler, kadın kıyafeti giydirip video çektiler21 Şubat 2024 Çarşamba 12:54
  • Trafik denetimleri: 2 sürücü tutuklandı, 40 araç trafikten men edildi21 Şubat 2024 Çarşamba 12:38
  • Girne'de Trafik Denetiminde Kovalamaca: Sürücü Görevli Polise Çarptı21 Şubat 2024 Çarşamba 12:34
  • Üç Yıldır İlaç Kriziyle Boğuşan Ülkede İlaç Eczacılık Dairesi Çaresiz!21 Şubat 2024 Çarşamba 11:29
  • Esandağlı yeniden başkan21 Şubat 2024 Çarşamba 11:28
  • Tatar'dan Etimesgut Belediyesi’ne teşekkür ziyareti21 Şubat 2024 Çarşamba 11:26
  • Başbakanı Üstel’den Aliyev'e teşekkür21 Şubat 2024 Çarşamba 10:58
  • Barolar Birliği'nin başkanı yeniden Esendağlı21 Şubat 2024 Çarşamba 10:41
  • Airbnb Kıbrıs'ta yeni bir trend21 Şubat 2024 Çarşamba 09:20
  • “Yayınlanan ankete sadece güldüm”21 Şubat 2024 Çarşamba 09:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti