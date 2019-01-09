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“KKTC’den satın alınan hap ölüme yol açtı”

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Maxwell Bates-Spiers isimli 39 yaşındaki İngiliz vatandaşının, KKTC’den satın aldığı haplar sebebiyle hayatını kaybettiğine ilişkin “Daily Mail” gazetesinde yer alan iddialar Rum basınında da yer aldı.
“KKTC’den satın alınan hap ölüme yol açtı”

Fileleftheros gazetesi, “Daily Mail’in” haberine dayandırarak, uyuşturucu madde bağımlısı olan Maxwell Bates-Spiers’in 27 Haziran-11 Temmuz 2018 tarihleri arasında Kıbrıs’ta tatil yaptığını ve KKTC’de bulunan bir eczaneden, doktor reçetesi gerektirmeyen söz konusu hapları yüksek miktarda satın aldığını iddia etti.

İngiltere’nin “Kent” şehrinde hayatını kaybeden şahsa yapılan otopsi raporunda yüksek miktarda “oksikodon” maddesi tespit edildiği de haberde yer aldı.

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