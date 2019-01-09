“KKTC’den satın alınan hap ölüme yol açtı”

Fileleftheros gazetesi, “Daily Mail’in” haberine dayandırarak, uyuşturucu madde bağımlısı olan Maxwell Bates-Spiers’in 27 Haziran-11 Temmuz 2018 tarihleri arasında Kıbrıs’ta tatil yaptığını ve KKTC’de bulunan bir eczaneden, doktor reçetesi gerektirmeyen söz konusu hapları yüksek miktarda satın aldığını iddia etti.
İngiltere’nin “Kent” şehrinde hayatını kaybeden şahsa yapılan otopsi raporunda yüksek miktarda “oksikodon” maddesi tespit edildiği de haberde yer aldı.
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