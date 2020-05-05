  • BIST 98.639
  • Altın 386,773
  • Dolar 7,0742
  • Euro 7,6834
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

KKTC'den Show TV’ye ‘şeftali kebabı’ tarifi!

» »
Çavuşoğlu, uygun bir zamanda Show TV ekibini Kıbrıs’a davet edeceklerini ve şeftali kebabının nasıl yapılacağının tarifini tanıtacaklarını belirtti.
KKTC'den Show TV’ye ‘şeftali kebabı’ tarifi!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitime ilişkin güncel bilgiler verdi.

Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından, TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, Bakan Çavuşoğlu’na, Show TV’deki “şeftali kebabı haberi” ile ilgili bir soru yöneltti.

Çeler, eğitimin dışında, kültür konusunun da Çavuşoğlu’nun bakanlığı himayesinde olduğunu anımsatan Çeler, şöyle devam etti:

“Hafa sonu, sizinle bir görüşme yapmıştım. Bir toplum sadece varlığıyla değil, kültürüyle de varlığını sürdürebilir. Belki Meclis’te bunun konuşulmasının ne alakası var denilecek ama bu bizim için önemli. Türkiye’deki bir TV kanalının şeftali kebabıyla ilgili tanıtımı bizleri üzdü. Yanlış bilgiler sunuldu. Kültür Bakanlığı olarak kanalla istişareniz oldu mu?”

Çavuşoğlu ise “bu önemli konuyu hatırlattığı için” Çeler’e teşekkürlerini sunarak, Çeler ile gerçekleştirdikleri konuşmaya işaret etti, bu konuda Kültür Dairesi’ni görevlendirdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Kültür Dairesi’nden yetkililerin kendisine az önce ulaştığını belirterek, Daire’nin, Show TV’ye KKTC halkının yayınla ilgili üzüntülerini içeren bir yazı gönderdiğini belirterek, “bu yazıda, bilgilerin eksik ve yanlış olduğunu ifade etti. Şeftali kebabının nasıl yapıldığını, tarifini ve malzemelerini de ilettik, resmini de ilettik” dedi.

Çavuşoğlu, uygun bir zamanda Show TV ekibini Kıbrıs’a davet edeceklerini ve şeftali kebabının nasıl yapılacağının tarifini tanıtacaklarını belirtti.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS online eğitime geçilmesi konusundaki önerilerini açıkladı.05 Mayıs 2020 Salı 16:30
  • Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar.. Korona virüsün etkileri gündeme taşınarak, çözüm önerileri getiriliyor05 Mayıs 2020 Salı 16:27
  • “Bu aşamadan sonra önemli olan sektörleri harekete geçirmek”05 Mayıs 2020 Salı 16:19
  • “Birleştirilmiş Sokağa Çıkma Yasağı Yasası Hakkındaki Yasa Gücünde Kararname kabul edildi05 Mayıs 2020 Salı 16:13
  • Özdenefe:Eylül ayında yüksek öğrenim ile ilgili de bir kriz yaşanacak05 Mayıs 2020 Salı 16:05
  • Taçoy:Piyasaya vadeli düşük faizli ve TL cinsinden bir “can suyu” vermeliyiz05 Mayıs 2020 Salı 16:02
  • Atakan:Sağlık Bakanlığı onayı olmadan ülkeye sefer yok05 Mayıs 2020 Salı 15:55
  • Grup Yorum. Ölüm Orucu Sonlandı05 Mayıs 2020 Salı 15:42
  • Mehmetçik Belediyesinin tüm personellerinin Covid-19 testi negatif05 Mayıs 2020 Salı 15:35
  • Gökçek ölüm orucunu 323’üncü gününde sonlandırdı, işte son gelişmeler05 Mayıs 2020 Salı 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti