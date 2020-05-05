KKTC'den Show TV’ye ‘şeftali kebabı’ tarifi!

Çavuşoğlu, uygun bir zamanda Show TV ekibini Kıbrıs’a davet edeceklerini ve şeftali kebabının nasıl yapılacağının tarifini tanıtacaklarını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitime ilişkin güncel bilgiler verdi.

Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından, TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, Bakan Çavuşoğlu’na, Show TV’deki “şeftali kebabı haberi” ile ilgili bir soru yöneltti.

Çeler, eğitimin dışında, kültür konusunun da Çavuşoğlu’nun bakanlığı himayesinde olduğunu anımsatan Çeler, şöyle devam etti:

“Hafa sonu, sizinle bir görüşme yapmıştım. Bir toplum sadece varlığıyla değil, kültürüyle de varlığını sürdürebilir. Belki Meclis’te bunun konuşulmasının ne alakası var denilecek ama bu bizim için önemli. Türkiye’deki bir TV kanalının şeftali kebabıyla ilgili tanıtımı bizleri üzdü. Yanlış bilgiler sunuldu. Kültür Bakanlığı olarak kanalla istişareniz oldu mu?”

Çavuşoğlu ise “bu önemli konuyu hatırlattığı için” Çeler’e teşekkürlerini sunarak, Çeler ile gerçekleştirdikleri konuşmaya işaret etti, bu konuda Kültür Dairesi’ni görevlendirdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Kültür Dairesi’nden yetkililerin kendisine az önce ulaştığını belirterek, Daire’nin, Show TV’ye KKTC halkının yayınla ilgili üzüntülerini içeren bir yazı gönderdiğini belirterek, “bu yazıda, bilgilerin eksik ve yanlış olduğunu ifade etti. Şeftali kebabının nasıl yapıldığını, tarifini ve malzemelerini de ilettik, resmini de ilettik” dedi.

Çavuşoğlu, uygun bir zamanda Show TV ekibini Kıbrıs’a davet edeceklerini ve şeftali kebabının nasıl yapılacağının tarifini tanıtacaklarını belirtti.