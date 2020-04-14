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KKTC’den Türkiye’ye giden 655 kişi karantinanın ardından evlerine gönderildi

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KKTC’den Türkiye’ye giden ve Gaziantep’te 520, Mersin’de ise 135 kişi olmak üzere toplamda 655 kişi, karantina sürelerinin dolmalarının ardından evlerine gönderildi.
KKTC’den Türkiye’ye giden 655 kişi karantinanın ardından evlerine gönderildi

KKTC’den Türkiye’ye giden ve 14 gün karantinada kalan toplamda 655 kişi, karantina sürelerinin dolmalarının ardından memleketlerine gönderildi.

Söz konusu kişilerin 520’si Gaziantep, 135 kişi de Mersin’de karantinada kalıyordu.

Çoğunluğu öğrenci olan aralarında iş adamı ve askerlerin de bulunduğu 684 kişi, 14 gün önce Koronavirüs tedbirleri kapsamında KKTC'den Türkiye'ye götürüldü.

Bu kişiler, Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki KYK'ya ait Ümmü Gülsüm Yurdu'nda karantinaya alındı.

Yurtta misafir edilenlerden 520'si, karantina sürelerinin sona ermesinin ardından bugün uğurlanmaya başlandı.

164 kişinin ise pazar gününe kadar memleketlerine gönderileceği öğrenildi.

POZİTİF VAKA YOK
Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, misafir edilen kişiler arasında pozitif vaka olmadığını belirterek, 14 günlük sürede ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Sürecin olumlu geçtiğini anlatan Özbay, "520 kişilik misafir grubumuzu bugün uğurluyoruz. Kıbrıs'tan gelen öğrenci, asker, iş adamları ve vatandaşlarımızın 14 günlük karantina süreleri bitti, bugün inşallah sağ salim memleketlerine gidecekler.

Süreç bizim açımızdan olumlu geçti, herhangi pozitif bir vakamız olmadı. Valiliğimiz koordinasyonunda iyi bir süreç geçirdik.

Elimizden gelen tüm imkanları seferber ettik. Bir grup misafirimiz daha var. Yarın belli bir öğrenci grubunu daha göndereceğiz" diye konuştu.

Öte yandan karantina süreleri biten vatandaşlar, ailelerine kavuşacakları için mutlu olduklarını ifade etti. Kentten ayrılarak ailelerinin yaşadıkları şehre giden 520 kişinin, 14 gün süre de kendi evlerinde karantinada kalacakları belirtildi.

MERSİN’DEN 135 KİŞİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ…

KKTC’den Mersin’e götürülen ve içlerinde üniversite öğrencileri ve tır şoförleri de bulunan 135 kişi, Mersin’in Anamur İlçesi’nde Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu yanındaki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Profesör Doktor Ali Ayhan Yerleşkesinde 14 gündür karantinada tutuluyordu.

Yolcular, karantina süreleri tamamlanarak otobüslerle evlerine doğru yola çıktılar.

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