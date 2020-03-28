  • BIST 88.125
  • Altın 337,580
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

KKTC'den Türkiye'ye giden bir öğrenci karantina sürecini anlatıyor

» »
KKTC'den Türkiye'ye giden bir öğrenci karantina sürecini anlatıyor
KKTC'den Türkiye'ye giden bir öğrenci karantina sürecini anlatıyor

...DİKKAT ADADAN TÜRKİYE’YE ÇIKIŞ İLE İLGİLİ RESMÎ OLMAYAN BİLGİLERİ İÇERMEKTEDİR...


Merhabalar. Ben YDÜ dönem-5 tıp fakültesi öğrencilerinden biriyim. 24 Mart salı sabah saat 10 seferini düzenleyen gemi ile Mersin’e gelenlerden biriydim. Filo ve Akgünler denizcilik seferlerini birleştirerek gitme kararı aldılar. Şahsi arabam ile Türkiye’ye geçiş yaptım ve karantinaya alıncağımdan haberim vardı. Gidiş sürecinde bağlantılarım sayesinde sürekli olarak Mersin Hudut Sahiller Genel Müdürü (kısaca bizi karantinaya alan ekibin başındaki beyefendi) , Mersin İl Sağlık Müdürü, Trabzon Eski Milletvekili ile görüşme içersinde idim. Benim özel sağlık sorunlarım olduğu için memleketime dönmem gerekiyordu ve bu yüzden 14 günlük karantinayı göze almıştım. Eğer benim gibi bir durumumda iseniz ya da barınmanızı KKTC’de sağlayamıyorsanız gitmeniz mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ama sadece bu hayati sebepler söz konusu ise lütfen özellikle altını çiziyorum gitmenizi ancak bu şekilde mantıklı buluyorum. Bunun dışında tabii ki evinizde kalmanız herkesin yararına olacaktır. Bilmenizde fayda vardır diye düşündüğüm bazı bilgiler paylaşmak istiyorum sizlerle. Şöyle ki ; gemi ile geçişte ne yazık ki önlem amaçlı kurallara uyulmuyor, bayağı bir kalabalık söz konusu arabanızın içersinde seyahat edemiyorsunuz(En azından benim seferimde yasaktı. Önceden böyle seyahat edilebilindiğini ben de biliyorum). İnsanların ne yazık ki ancak yarısı kadarı maske ile dolaşıyordu. 2 metre kuralına ne yazık ki gemi koşullarında uyulamıyor. Bu durumun bilincinde olan da gerçekten çok azdı ne yazık ki. Ben riski de göz önünde bulundurarak tek kullanımlık tulum ve cerrahi önlük satın aldım. Eldivenlerim ve elimde FFP-2 maskeden 3 tane vardı. Bunları kullanarak gemide seyahat ettim. Sizlerden de gidenler olursa benim gibi önlem alarak gitmeniz sizin ve diğer vatandaşların yararına olacaktır. Mersin’e akşam 19.00 sularında giriş yaptık. Kolluk kuvvetleri ve sağlık görevlileri bizleri bütün işlemlerimizi yaptıktan sonra yaklaşık 20 tane otobüse bindirdiler. Trafik polisleri ve yunuslar eşliğinde Mersin KYK Kız Öğrenci Yurduna getirdiler. Geldiğimizde saat gece 2 idi ben şu anda 3 kişilik yurtta tabii ki tek başıma kalıyorum. Karantina kuralları gereği ve mantıken de bunun böyle yapılması gerekiyordu ki zaten böyle de yapılıyor. Bulunduğum yurt gayet temiz. Ben biraz titiz olduğum için 2.5 saatlik bir dezenfeksiyon da yaptım kendi çapımda. İnternet erişimi mevcut. Bizim için verdikleri diş macunu, diş fırçası, katı (kalıp)sabun, sıvı sabun, envai çeşit peçete(rulo ve tuvalet kağıdı), şampuan, çöp torbaları mevcut. Odamda klima var ve aktif. Yani anlayacağınız benim kaldığım yurt kaliteli, temiz ve güzel. Bu yazıyı yazarken sabah kahvaltım da getirildi. (Zeytin, beyaz peynir, labne peyniri, ekmek, süt, 1 adet yumurta) yani anlayacağınız şartlar gayet iyi denilebilir. 


NOT: Bu yazıyı gelmek isteyenlere bilgilendirici mahiyette yaşadığım olayların yalnızca bir bölümünü anlatarak yazdım. Bana ulaşmak soru sormak isterseniz instagramdan ulaşabilirsiniz (@foreveryek). Sağlıcakla kalın...

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 517'ye yükseldi28 Mart 2020 Cumartesi 16:25
  • Yoğun bakım hemşiresinden halkımıza çağrı: ‘Biz nefesimiz yettiği kadar buradayız,sen de lütfen evde kal KKTC’28 Mart 2020 Cumartesi 14:38
  • 87 Yaşındaki İngiliz, Kovid-19'a Karşı Verdiği Mücadeleyi Kazandı28 Mart 2020 Cumartesi 14:05
  • Belçika, "Kısmi Tecrit" Uygulamasını 19 Nisan'a Uzattı28 Mart 2020 Cumartesi 12:38
  • 8 Ülkeden Kovid-19'la Mücadele İçin Yaptırımların Kaldırılması Çağrısı28 Mart 2020 Cumartesi 12:16
  • İspanya'da "Kovid-19 Gerekçesiyle İşten Çıkarma" Yasaklandı28 Mart 2020 Cumartesi 11:50
  • Uzmanından 'Kovid-19 riskini azaltmak için lens yerine gözlük kullanın' uyarısı28 Mart 2020 Cumartesi 11:44
  • Almanya test sayısını günde 200 bine çıkarmayı planlıyor28 Mart 2020 Cumartesi 11:41
  • Koronavirüs dünyanın en büyük sığınmacı kampına sıçradı28 Mart 2020 Cumartesi 11:40
  • Alman Ordusu Koronavirüs Salgını Nedeniyle 15 Bin Asker Görevlendirecek28 Mart 2020 Cumartesi 11:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti