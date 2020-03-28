KKTC'den Türkiye'ye giden bir öğrenci karantina sürecini anlatıyor

...DİKKAT ADADAN TÜRKİYE’YE ÇIKIŞ İLE İLGİLİ RESMÎ OLMAYAN BİLGİLERİ İÇERMEKTEDİR...



Merhabalar. Ben YDÜ dönem-5 tıp fakültesi öğrencilerinden biriyim. 24 Mart salı sabah saat 10 seferini düzenleyen gemi ile Mersin’e gelenlerden biriydim. Filo ve Akgünler denizcilik seferlerini birleştirerek gitme kararı aldılar. Şahsi arabam ile Türkiye’ye geçiş yaptım ve karantinaya alıncağımdan haberim vardı. Gidiş sürecinde bağlantılarım sayesinde sürekli olarak Mersin Hudut Sahiller Genel Müdürü (kısaca bizi karantinaya alan ekibin başındaki beyefendi) , Mersin İl Sağlık Müdürü, Trabzon Eski Milletvekili ile görüşme içersinde idim. Benim özel sağlık sorunlarım olduğu için memleketime dönmem gerekiyordu ve bu yüzden 14 günlük karantinayı göze almıştım. Eğer benim gibi bir durumumda iseniz ya da barınmanızı KKTC’de sağlayamıyorsanız gitmeniz mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ama sadece bu hayati sebepler söz konusu ise lütfen özellikle altını çiziyorum gitmenizi ancak bu şekilde mantıklı buluyorum. Bunun dışında tabii ki evinizde kalmanız herkesin yararına olacaktır. Bilmenizde fayda vardır diye düşündüğüm bazı bilgiler paylaşmak istiyorum sizlerle. Şöyle ki ; gemi ile geçişte ne yazık ki önlem amaçlı kurallara uyulmuyor, bayağı bir kalabalık söz konusu arabanızın içersinde seyahat edemiyorsunuz(En azından benim seferimde yasaktı. Önceden böyle seyahat edilebilindiğini ben de biliyorum). İnsanların ne yazık ki ancak yarısı kadarı maske ile dolaşıyordu. 2 metre kuralına ne yazık ki gemi koşullarında uyulamıyor. Bu durumun bilincinde olan da gerçekten çok azdı ne yazık ki. Ben riski de göz önünde bulundurarak tek kullanımlık tulum ve cerrahi önlük satın aldım. Eldivenlerim ve elimde FFP-2 maskeden 3 tane vardı. Bunları kullanarak gemide seyahat ettim. Sizlerden de gidenler olursa benim gibi önlem alarak gitmeniz sizin ve diğer vatandaşların yararına olacaktır. Mersin’e akşam 19.00 sularında giriş yaptık. Kolluk kuvvetleri ve sağlık görevlileri bizleri bütün işlemlerimizi yaptıktan sonra yaklaşık 20 tane otobüse bindirdiler. Trafik polisleri ve yunuslar eşliğinde Mersin KYK Kız Öğrenci Yurduna getirdiler. Geldiğimizde saat gece 2 idi ben şu anda 3 kişilik yurtta tabii ki tek başıma kalıyorum. Karantina kuralları gereği ve mantıken de bunun böyle yapılması gerekiyordu ki zaten böyle de yapılıyor. Bulunduğum yurt gayet temiz. Ben biraz titiz olduğum için 2.5 saatlik bir dezenfeksiyon da yaptım kendi çapımda. İnternet erişimi mevcut. Bizim için verdikleri diş macunu, diş fırçası, katı (kalıp)sabun, sıvı sabun, envai çeşit peçete(rulo ve tuvalet kağıdı), şampuan, çöp torbaları mevcut. Odamda klima var ve aktif. Yani anlayacağınız benim kaldığım yurt kaliteli, temiz ve güzel. Bu yazıyı yazarken sabah kahvaltım da getirildi. (Zeytin, beyaz peynir, labne peyniri, ekmek, süt, 1 adet yumurta) yani anlayacağınız şartlar gayet iyi denilebilir.



NOT: Bu yazıyı gelmek isteyenlere bilgilendirici mahiyette yaşadığım olayların yalnızca bir bölümünü anlatarak yazdım. Bana ulaşmak soru sormak isterseniz instagramdan ulaşabilirsiniz (@foreveryek). Sağlıcakla kalın...