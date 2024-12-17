KKTC’den Türkiye’ye götürülen eşyadan vergi alınacak

T.C. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, yolcu beraberi, posta yoluyla veya hızlı kargo taşımacılığıyla getirilen eşyaların vergilendirilmesine ilişkin usuller belirlenmiş oldu.

Bu düzenlemeyle, KKTC’den gelen eşyalar, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan vergi oranlarıyla aynı oranda vergilendirilecek. Vergi, tek ve maktu şekilde uygulanacak. Bu karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla alınmış bir önlem olarak dikkat çekiyor.

Madde 1: Bu karar, Kuzey Kıbrıs’tan gelen eşyaların gümrük işlemlerinin düzenlenmesine yönelik bir uygulamadır ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167. maddesinin ikinci fıkrasına dayanmaktadır.

Madde 2: Düzenleme, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümetleri arasındaki ticari ilişkileri düzenlemeye yönelik anlaşmaya dayanarak hazırlanmıştır.

Madde 3: Yolcu beraberinde, posta yoluyla veya hızlı kargo ile gelen eşyaların vergilendirilmesi, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen eşya ile aynı oranlarda yapılacaktır.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Karar kapsamında yapılacak düzenlemeler için Ticaret Bakanı yetkili olacak. Yürütme işlemlerinin titizlikle uygulanması ve gerektiğinde özel tedbirlerin alınması, Bakanlık tarafından yapılacak.