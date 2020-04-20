  • BIST 98.180
  • Altın 375,298
  • Dolar 6,9224
  • Euro 7,5127
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

KKTC’den Türkiye’ye Götürülen Türkiye Vatandaşları Muş, Ağrı ve Van'da Yurtlara Yerleştirildi

» »
KKTC’den Türkiye’ye Götürülen Türkiye Vatandaşları Muş, Ağrı ve Van'da Yurtlara Yerleştirildi
KKTC’den Türkiye’ye Götürülen Türkiye Vatandaşları Muş, Ağrı ve Van'da Yurtlara Yerleştirildi

 Dün havayoluyla KKTC’den Türkiye’ye götürülen Türkiye vatandaşları Muş, Ağrı ve Van’da yurtlara yerleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında KKTC’de Türkiye’ye götürülen 175 Türk vatandaşı, Muş'taki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 175 kişi, KKTC'den kalkan uçakla Muş Alparslan Havalimanı'na götürüldü.

Uçaktan inen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin yapılması ve valizlerinin dezenfekte edilmesinin ardından polis ve jandarma eşliğinde otobüslerle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Müştakbaba Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Burada karanfillerle karşılanan 175 kişi, kayıtları yapılarak odalarına yerleştirildi.

KKTC’den Ağrı'ya götürülen 189 Türk vatandaşı da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Uçaktan indikten sonra sağlık kontrolleri ve dezenfeksiyon işlemleri yapılan vatandaşlardan 18'i, ateşlerinin yüksek çıkması üzerine test yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KKTC'den Türkiye’ye götürülen 189 kişi de Van'daki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Uçaktan inenler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde Van Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle dezenfekte edilerek hazır hale getirilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevliler, gözetim altına alınanlara destek sağlayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: "Çavuşoğlu'nu polise ben şikayet ettim, adam beni tımarhanede bir deli ilan etti"19 Nisan 2020 Pazar 22:19
  • YDP Cumhurbaşanı Akıncı'dan özür diledi... Yanlış anlaşılma oldu!19 Nisan 2020 Pazar 21:57
  • Buda oldu! Mizah polislik oldu! Başbakan Tatar sanatçıyı Polise şikayet etti!19 Nisan 2020 Pazar 21:30
  • AB Koordinasyon Merkezi,15 bin yüz koruyucu, yoğun bakım üniteleri için 20 aspiratör ülkeye geldi19 Nisan 2020 Pazar 20:05
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Asılsız Haberlerle İlgili Uyardı19 Nisan 2020 Pazar 19:35
  • Sağlık Bakanı Pilli açıkladı. KKTC'de 1 yeni pozitif vaka19 Nisan 2020 Pazar 19:11
  • Özersay: Solunum cihazları Mağusa Gümrüğü’ne geldi19 Nisan 2020 Pazar 16:53
  • Akıncı: "Covid ilaçlarından bir gün önce Kanser ilaçları da geldi güneyden!"19 Nisan 2020 Pazar 16:22
  • Akıncı:“Bu ucuz politikalardan halkımız zarar görüyor, vazgeçsinler”19 Nisan 2020 Pazar 16:17
  • KKTC'den Türkiye’ye dönmek isteyenler için Uçak Seferleri Başladi19 Nisan 2020 Pazar 15:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti