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KKTC’den Türkiye’ye ilk granül lastik ihracatı gerçekleşti

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Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin yetkilendirdiği Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Ltd, KKTC’den Türkiye’ye ilk granül lastik ihracatını gerçekleştirdi.
KKTC’den Türkiye’ye ilk granül lastik ihracatı gerçekleşti

Çevre Koruma Dairesi’nin süreç içerisinde öncülük ettiği ve ülkede uzun süredir biriken ömrünü tamamlamış araç lastikleri, Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Ltd. tarafından işlenerek metalsiz granül hammaddeye dönüştürüldü. Hammaddeye dönüşen granül lastikler Türkiye'nin önde gelen çimento üreticilerinden Çimsa’ya ihraç edildi.

Yaklaşık bin altıyüz ton granül lastik geçtiğimiz gün Mağusa Limanı’ndan gemiye yüklenerek Trükiye’ye gitmek için yola çıktı. 

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bu ihracat, hem çevreyi koruma hem de ekonomik değer yaratma açısından KKTC için önemli bir dönüm noktasıdır. Ülkemizde uzun süredir biriken atık lastiklerin çevreye zarar vermeden geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması büyük bir başarıdır. Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Ltd.'nin bu süreci başarıyla yönetmesi ve Türkiye'deki firmalarla iş birliği yaparak ihracatı gerçekleştirmesi, sürdürülebilir çevre politikalarımız açısından önemli bir adımdır.

Geri dönüşüm süreci sayesinde, doğaya zarar verebilecek atık lastikler bertaraf edilirken, ekonomiye de katkı sağlanmış oldu. KKTC'nin atık yönetimi ve sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında ilerleyen dönemlerde benzer projelerin hayata geçirilmesini de planlanlıyoruz.” diye konuştu.

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