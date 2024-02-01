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KKTC’den Türkiye’ye ilk kez nohut ihracatı yapıldı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye ilk kez yerli nohut ihracatı yapıldı.
KKTC’den Türkiye’ye ilk kez nohut ihracatı yapıldı

Kıbrıs Türk çiftçisinin ürettiği yerli nohut, Şevket Hançerli Ticaret Ltd. tarafından Türkiye’ye ihraç edilmeye başladı.  

İlk parti nohut ihracatı Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Akdeniz Ece tesislerinden yola çıktı.

İlk sevkiyat sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile TİKA Başkanı Serkan Kayalar da fabrikada incelemelerde bulundu.

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