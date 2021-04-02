  • BIST 1.438
  • Altın 446,800
  • Dolar 8,0325
  • Euro 9,4610
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA6430 test yapıldı, 32'si yerel 40 pozitif vaka

KKTCELL:Otizmin Farkındayız Onların Yanındayız

» »
Kuzey Kıbrıs Turkcell 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü için online bir dergi hazırladı.
KKTCELL:Otizmin Farkındayız Onların Yanındayız

Otizmin Farkındayız Onların Yanındayız

Kuzey Kıbrıs Turkcell, ülkemizin tek ebeveyn dergisi Ailemiz Dergisi proje ortaklığında uzmanlar tarafından hazırlanmış içerikleri ve otizmli çocuklar tarafından özgürce çizilmiş birbirinden değerli resimleri bir anı haline getirerek 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü için online bir dergi hazırladı.

 

2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan, otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak belirlenmiştir. Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Ailemiz Dergisi de bu bilinçle 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan içerikleri ve otizmli çocuklar tarafından çizilmiş resimleri bir araya getirdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.  Küçüközdemir; eğitimin dünyadaki herkes için büyük önem arz ettiğini ancak otizmli çocuklar için aynı zamanda bir tedavi yöntemi olduğuna vurgu yaptı. Erken tanıyla birlikte verilecek özel eğitimlerin otizmli bireyleri topluma kazandırdığının altını çizen Küçüközdemir,  Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak otizmli bireyler için farkındalığı arttırmak amacıyla bu konudaki iş birliklerinin süreceğini de sözlerine ekleyerek, proje ortağı Ailemiz Dergisi’ne ve özel eğitim kurumlarına teşekkürlerini sundu.

Ailemiz Dergisi Editörü, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Erdem Beyoğlu da Otizmde erken tanı ve tedavinin önemine vurgu yaparak bağımlı hayattan bağımsız hayata geçişin ancak özel eğitimle mümkün olabildiğini söyledi. Özel eğitimin ise ne kadar erken yaşta başlanırsa o kadar faydalı olabileceğinin altını çizdi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü özel yayınına http://kktcll.co/otizm linki üzerinden erişilebilmektedir.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devrim Barçın: Maliye askeri harcamalar için borçlanıyor02 Nisan 2021 Cuma 11:37
  • HAZİNE-SEN'den hükümete HP tepkisi:Her türlü sendikal mücadelenin içinde olacağımızı bildiririz!02 Nisan 2021 Cuma 11:27
  • İşte ''Bir Zamanlar Kıbrıs'' Dizisinin Şaşırtan Reyting Sonuçları...02 Nisan 2021 Cuma 11:19
  • Bakanlar Kurulu toplandı02 Nisan 2021 Cuma 10:57
  • Canaltay Girne Turizm Limanı'nda inceleme yaptı02 Nisan 2021 Cuma 10:55
  • Hüseyin Verese vefat etti02 Nisan 2021 Cuma 10:54
  • Medya Etik Kurulu Çocuk İstismarı Haberleri Nedeniyle Bazı Basın Organlarını Uyardı02 Nisan 2021 Cuma 10:42
  • Lapta'da uyuşturucu!02 Nisan 2021 Cuma 10:40
  • Devlet Açık Artırma İle Hurda Satışı Yapacak02 Nisan 2021 Cuma 10:37
  • Kapalı olması gerekirken açık olan 2 işletme tespit edildi02 Nisan 2021 Cuma 10:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti