KKTCELL:Otizmin Farkındayız Onların Yanındayız

Otizmin Farkındayız Onların Yanındayız

Kuzey Kıbrıs Turkcell, ülkemizin tek ebeveyn dergisi Ailemiz Dergisi proje ortaklığında uzmanlar tarafından hazırlanmış içerikleri ve otizmli çocuklar tarafından özgürce çizilmiş birbirinden değerli resimleri bir anı haline getirerek 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü için online bir dergi hazırladı.

2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan, otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak belirlenmiştir. Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Ailemiz Dergisi de bu bilinçle 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan içerikleri ve otizmli çocuklar tarafından çizilmiş resimleri bir araya getirdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Küçüközdemir; eğitimin dünyadaki herkes için büyük önem arz ettiğini ancak otizmli çocuklar için aynı zamanda bir tedavi yöntemi olduğuna vurgu yaptı. Erken tanıyla birlikte verilecek özel eğitimlerin otizmli bireyleri topluma kazandırdığının altını çizen Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak otizmli bireyler için farkındalığı arttırmak amacıyla bu konudaki iş birliklerinin süreceğini de sözlerine ekleyerek, proje ortağı Ailemiz Dergisi’ne ve özel eğitim kurumlarına teşekkürlerini sundu.

Ailemiz Dergisi Editörü, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Erdem Beyoğlu da Otizmde erken tanı ve tedavinin önemine vurgu yaparak bağımlı hayattan bağımsız hayata geçişin ancak özel eğitimle mümkün olabildiğini söyledi. Özel eğitimin ise ne kadar erken yaşta başlanırsa o kadar faydalı olabileceğinin altını çizdi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü özel yayınına http://kktcll.co/otizm linki üzerinden erişilebilmektedir.