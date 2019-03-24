KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’na yeni atama

KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’na 2 Ekim 2019’dan geçerli olmak üzere Seniha Birand Çınar atandı.
Halen bu görevde bulunan Fahri Yönlüer ise, 1 Ağustos 2019 itibarıyla Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü’ne görevlendirildi.
KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’na 2 Ekim 2019’dan geçerli olmak üzere Seniha Birand Çınar atandı.
Halen bu görevde bulunan Fahri Yönlüer ise, 1 Ağustos 2019 itibarıyla Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü’ne görevlendirildi.
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