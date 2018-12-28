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KKTC'nin 15 yıllık enerji sorunu çözülüyor

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KIB-TEK’in talep ettiği son teknoloji 4 adet üretim santralinin ihalesine çıkılmasına karar verildi. KKTC’nin önümüzdeki 15 yıllık enerji sorunu çözülüyor.
KKTC'nin 15 yıllık enerji sorunu çözülüyor

KIB-TEK’in talep ettiği son teknoloji 4 adet üretim santralinin ihalesine çıkılmasına karar verildi. KKTC’nin önümüzdeki 15 yıllık enerji sorunu çözülüyor.

 

CESUR KARAR!

 

İHALE KARARI ÜRETİLDİ

Çıkılacak ihalenin her biri 17 MW elektrik üretimi yapabilecek daha çevre dostu olan hibrit LNG santrallerin ihale ile alınacağı öğrenildi.

Kıb-Tek’in üretim kapasitesinin an itibarı ile 405 MW olduğu öğrenilirken alınacak son teknoloji  santraller ile ülkenin 15 yıllık enerji sorununa çözüm getirilecek.

 

NAMİ’DEN ONAY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin KIB-TEK Yönetim Kurulu ile santral alımına yeşil ışık yaktığı ve 4’lü koalisyon hükümet programının uygulanması için talimat verdiği de öğrenildi. Dün akşam toplanan Kıb-Tek Yönetim Kurulu 4 adet son teknoloji hibrit LNG santralı alınması ile ilgili olarak ihalenin Merkezi İhale Komisyonu tarafından açılması için karar üretti.

 

KIB-TEK’in talep ettiği son teknoloji 4 adet üretim santralinin ihalesine çıkılmasına karar verildi. KKTC’nin önümüzdeki 15 yıllık enerji sorunu çözülüyor. Çıkılacak ihalenin her biri 17 MW elektrik üretimi yapabilecek daha çevre dostu olan hibrit LNG santrallerin ihale ile alınacağı öğrenildi.

Kıb-Tek’in üretim kapasitesinin an itibarı ile 405 MW olduğu öğrenilirken alınacak son teknoloji  santraller ile ülkenin 15 yıllık enerji sorununa çözüm getirilecek. Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdik Nami’nin KIB-TEK Yönetim Kurulu ile santral alımına yeşil ışık yaktığı ve 4’lü koalisyon hükümet programının uygulanması için talimat verdiği de öğrenildi. Dün akşam toplanan Kıb-Tek Yönetim Kurulu 4 adet son teknoloji hibrit LNG santralı alınması için ihalenin Merkezi İhale Komisyonu tarafından açılması için karar üretti.

KABLO NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye ile KKTC’de arasında kurulması düşünülen enterkonnekte bağlantısının ise en erken 2023 yılında bitebileceğini belirten uzmanlar, 2023 yılına kadar yapılan ihalke süreci ile  KIB-TEK’in önünde büyük bir özelleştirme tehtidinin de  ortadan kalktığını belirttiler.

AKSA’YA  BAĞIMLILIK BİTİYOR

Kıb-Tek alım garantili olarak da İskele Kalecik’te bulunan AKSA firmasından elektrik satın alıyor. AKSA firmasının ise Gazimağusa Limanına eski teknoloji bir dizel santral getirdiği ve bunu ülkeye sokup üretim kapasitesini artırmayı planladığı iddia edilmişti.

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