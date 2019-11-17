KKTC’nin 36. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 4 konser verilecek.

Çağdaş Müzik Derneği, Beyarmudu Belediyesi TSM Korosu ve Lapta Esintileri Korosu’nun ortaklaşa verecekleri konserlerin ilki, yarın akşam saat 20.00’de GAÜ Specturum’da yer alacak.

Konser 19 ve 20 Kasım tarihlerinde YDÜ AKM’de ve 30 Kasım Çarşamba akşamı ise Mesarya Sosyal Tesisleri’nde seyircileriyle buluşacak.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi ile Lapta ve Beyarmudu Belediyelerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek konserlerde, aynı anda üç koro, toplam 130 korist ve 10 saz sanatçısıyla sahne alacak.

Şef Ersin Tünay yönetiminde, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Türk Hafif Müziğinden seçme şarklılar seslendirilecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı himayesindeki tüm konserlere giriş ücretsiz olacak.