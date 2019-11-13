KKTC’nin 36. Kuruluş Yıldönümü törenlerle kutlanıyor

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı programı, yarın saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yapacağı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlayacak.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarında yarın saat 15.00’te tören yapılacak. Törende Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı anıta çelenk sunacak, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, tören Cumhurbaşkanı’nın Anıt Özel Defterini imzalamasıyla sona erecek.



Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarındaki tören, inşaat nedeniyle TMT Anıtı’nda yarın saat 15.30’da yapılacak. Törende Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı anıta çelenk sunacak, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, Anıt Özel Defterinin imzalanmasıyla tören tamamlanacak.



AKINCI’NIN TEBRİK KABULÜ VE RESEPSİYONU



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 15 Kasım Cuma günü saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda tebrik kabul edecek.

Akıncı, saat 19.00’da ise Lefkoşa Golden Tulip Otel’de resepsiyon verecek.



ULUÇAY DA RESEPSİYON VERECEK



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise yarın saat 19.00’da, Lefkoşa Golden Tulip Otel’de resepsiyon verecek.



LEFKOŞA ATATÜRK ANITI’NDA TÖREN



15 Kasım Cuma günü, Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki tören saat 09.30’da başlayacak. Törende çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşu, İstiklal Marşı bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalanacak.



DR. KÜÇÜK BULVARI'NDAKİ TÖREN



15 Kasım KKTC’nin 36’ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni ise saat 10.00’da başlayacak.

Tören, İstiklal Marşı, tören birliklerin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanması, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı temsilcisinin konuşması, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın konuşması ardından, Lefke ve Erenköy'den gelen bayrakların Cumhurbaşkanı’na takdimi, halk dansları gösterisi ve resmigeçitle sona erecek.



LEFKOŞA ŞEHİTLER ANITI’NDAKİ TÖREN



Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki mahalli tören ise 08.00’de başlayacak. Törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.



İLÇELERDEKİ TÖRENLER



GAZİMAĞUSA



Gazimağusa’da 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla iki ayrı tören düzenleniyor. İlk tören saat 14.30’da Zafer Anıtı’nda yer alacak, törende anıta çelenk sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 15.00’te yapılacak. Törende halkın bayramı kutlanacak, konuşmalar, şiirler, halk oyunları ve tören geçişi yer alacak. Mehteran konseri saat 15.45’te yapılacak.



GİRNE



15 Kasım dolayısıyla Girne Atatürk Anıtında yer alacak kutlama töreni, 14.30’da başlayacak.

Tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından resmigeçit ile son bulacak.

Mehteran Takımı yarın 15.00-15.30 saatleri arasında Atatürk Büstü önünde gösteri sunacak.



İSKELE



İskele’de 15 Kasım töreni saat 10.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak. Törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak, konuşmalar ve şiirlerin ardından halk dansları ve horon ekibi gösteri sunacak ve resmi geçitle tören sona erecek.

Tören sonrası İskele Belediye Gazinosu’nda İskele Belediyesi tarafından kutlama kokteyli düzenlenecek.



GÜZELYURT



Güzelyurt’taki ilk tören saat 14.00’te Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Buradaki törenin ardından müze önüne geçilecek. Törenlerde çelenk sunulacak, saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşmalar, halk oyunları ve resmigeçit düzenlenecek.



LEFKE



Lefke’deki tören ise saat 10.00’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Törende, halkın bayramı kutlanacak, konuşmalar yapılacak, özel defter imzalanacak, şiirler okunacak ve geçit töreni yapılacak.



GEÇİTKALE



Geçitkale’de Kasaba Meydanı’nda saat 09.00’da düzenlenecek törenlerde saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek, konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak.

AKDOĞAN

15 Kasım törenleri kapsamında Akdoğan Atatürk Anıtı önünde saat 09.00’da tören düzenlenecek.

Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek, şiirler okunacak.

MEHMETÇİK

KKTC’nin 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mehmetçik’teki tören Belediye Park Gazinosu’nda saat 09:30’da başlayacak.

Törende çelenkler Atatürk Anıtı’na konulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek, konuşma ve şiirlerle tören sona erecek.



ETKİNLİK PROGRAMI



Cumhuriyet Korteji yarın saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanlığı önünden başlayarak İnönü Meydanı’nda sona erecek.

Futbol Federasyonu ve Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U21 Milli Takım ve Londra Karması Futbol karşılaşması yarın saat 16.00’da Girne 20 Temmuz Stadyumu’nda yapılacak.

Çağdaş Müzik Derneği “Adım Cumhuriyet” Türk Müziği Konseri, 18 Kasım Pazartesi GAÜ Spectrum Kongre Merkezi’nde, 19 Kasım Salı YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 20 Kasım Çarşamba Beyarmudu Güney Mesarya Sosyal Tesislerinde saat 20.00’de gerçekleştirilecek.

Slalom Yarışı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 17.00’de Cemsa Karting Tesislerinde yer alacak.

9. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi ise 17 Kasım Pazar günü saat 10.00’da Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı önünde başlayarak saat 17.00’de Hidden Garden’da sona erecek.



SPOR FEDERASYONLARI ORGANİZASYONLARI



Atletizm Federasyonu 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu, yarın Lavinum Sitesi önünden 08.00’de başlayacak Atatürk Spor Salonu’nda sona erecek.



Gençlik Dairesi Müdürlüğü 10. Cumhuriyet Halk Dansları Şöleni, 16 Kasım’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 19.00’da yapılacak.



Jimnastik Federasyonu, Cumhuriyet Sensin Jimnastik Şöleni yarın Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda saat 18.00’de gerçekleştirilecek.



Okçuluk Federasyonu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Yarışması Cuma günü saat 10.00’da Atatürk Spor Kompleksi’nde yapılacak.



Tekvando-Karate-Aikido-Kuarsh-Wushu-Muaythai Federasyonu, Cumhuriyet Tekvando Karate Budo Şampiyonası, Girne Avrasya Tekvando Merkezi’nde cuma günü saat 16.00’da düzenleniyor.



Masa Tenisi Federasyonu, Ferdi Gençler Cumhuriyet Kupası, Lefkoşa Masa Tenisi Federasyonu Salonu’nda 16 Kasım’da saat 10.00’da yapılacak.