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KKTC'nin 36’ncı Yıldönümü Törenlerle Kutlanıyor

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36’ncı yılı törenlerle kutlanıyor
KKTC'nin 36’ncı Yıldönümü Törenlerle Kutlanıyor

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde bugün Lefkoşa Şehitler Anıtı ve Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Cumhurbaşkanlığı’nda şu sıralarda tebrik kabul ediyor

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