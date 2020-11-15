KKTC’nin 37. Kuruluş yıldönümü Ankara’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. Kuruluş yıldönümü Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu çerçevede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, beraberindeki heyetle bu sabah Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret etti.

Kutlamalar çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından bazı etkinlikler icra edildi. İlk olarak Ankara’nın en büyük ve prestijli alışveriş merkezlerinden Armada Alışveriş Merkezi’nin giriş bölümüne Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları asıldı.

Ayrıca, sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin de en yüksek binalarından olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kulelerine, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarının görselleri yansıtıldı.

Bu görseller sosyal medyada büyük ilgi ve beğeni topladı.

Bu akşam ise, ilk kez olarak Ankara’nın simgesi haline gelen Atakule’ye akşam saatlerinde Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti bayrağı görseli yansıtılacak ve Türkçe ve İngiklizce olarak ” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 37 Yaşında ” yazısı sergilenecek.