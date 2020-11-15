  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1621 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümünde Taksim’de tören düzenlendi

» »
KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi.
KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümünde Taksim’de tören düzenlendi

KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi.

KKTC İstanbul Başkonsolosluğunca düzenlenen törene KKTC’nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra Kıbrıs gazileri, askeri yetkililer ve davetliler katıldı.

KKTC İstanbul Başkonsolosluğu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Tören, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulu Komutanlığı Bandosu’nun marş dinletisiyle devam etti…

Törende konuşan KKTC’nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Milli Mücadele’nin KKTC’nin kuruluş sürecinde yol gösterici olduğunu belirtti… 

Çınar, “Atatürk’ün verdiği mücadele KKTC’nin 1963-1974 yıllarında verilen varoluş mücadelesinde, bugün uluslararası planda yürüttüğü haklı davada, yüce Türk ulusunun parçası, kri hür, vicdanı hür, irfanı hür, Kıbrıs Türk halkına umut olmuş dayanma gücü ve başarma azmi vermiştir” dedi… Çınar, bölgesel ve uluslararası birçok kuruluşun KKTC’ye karşı ambargo ve çifte standart uygulamaya devam ettiğini dile getirerek, “Bu çifte standart ve adaletsizlik elbet bir gün kendi çabalarımızla sona erdirilecek. O gün geldiğinde bugün uluslararası planda Kıbrıs Türk halkını unutturmak için çabalayan Rum tarafı başta olmak üzere haksız hukuksuz tarihlerinden utanacak pek çok kesim olacaktır. Tüm bunlara rağmen KKTC her gün Türkiye’mizin de desteğiyle gelişmekte ve daha da ileriye gitmektedir” ded

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan, Tatar tarafından törenle karşılandı15 Kasım 2020 Pazar 14:05
  • Taciz zanlısı mahkemeye çıkarıldı!15 Kasım 2020 Pazar 14:03
  • Yiğitler Burcunda eylem başladı!15 Kasım 2020 Pazar 14:03
  • KKTC’nin 37. Kuruluş yıldönümü Ankara’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor15 Kasım 2020 Pazar 13:53
  • Erdoğan ve Bahçeli Maraş'a gidiyor15 Kasım 2020 Pazar 13:41
  • Dipkarpaz'a 41 kilogram yağış düştü!15 Kasım 2020 Pazar 13:38
  • Erdoğan ve Bahçeli Kıbrıs'ta15 Kasım 2020 Pazar 13:33
  • Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi15 Kasım 2020 Pazar 13:23
  • Özçınar Cumhuriyet’in 37. Kuruluş Yıldönümü Törenine Katıldı15 Kasım 2020 Pazar 13:18
  • Savaşan: Devlete, Egemenliğe Ve Türkiye’nin Garantisine Sahip Çıkılmalıdır15 Kasım 2020 Pazar 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti