KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümünde Taksim’de tören düzenlendi

KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi.

KKTC İstanbul Başkonsolosluğunca düzenlenen törene KKTC’nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra Kıbrıs gazileri, askeri yetkililer ve davetliler katıldı.

KKTC İstanbul Başkonsolosluğu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Tören, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulu Komutanlığı Bandosu’nun marş dinletisiyle devam etti…

Törende konuşan KKTC’nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Milli Mücadele’nin KKTC’nin kuruluş sürecinde yol gösterici olduğunu belirtti…

Çınar, “Atatürk’ün verdiği mücadele KKTC’nin 1963-1974 yıllarında verilen varoluş mücadelesinde, bugün uluslararası planda yürüttüğü haklı davada, yüce Türk ulusunun parçası, kri hür, vicdanı hür, irfanı hür, Kıbrıs Türk halkına umut olmuş dayanma gücü ve başarma azmi vermiştir” dedi… Çınar, bölgesel ve uluslararası birçok kuruluşun KKTC’ye karşı ambargo ve çifte standart uygulamaya devam ettiğini dile getirerek, “Bu çifte standart ve adaletsizlik elbet bir gün kendi çabalarımızla sona erdirilecek. O gün geldiğinde bugün uluslararası planda Kıbrıs Türk halkını unutturmak için çabalayan Rum tarafı başta olmak üzere haksız hukuksuz tarihlerinden utanacak pek çok kesim olacaktır. Tüm bunlara rağmen KKTC her gün Türkiye’mizin de desteğiyle gelişmekte ve daha da ileriye gitmektedir” ded