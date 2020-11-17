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KKTC’nin 37’nci Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları Azerbaycan Basınında

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KKTC’nin 37’nci kuruluş yıldönümü kutlamaları, Azerbaycan basınında yer aldı.
KKTC’nin 37’nci Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları Azerbaycan Basınında

KKTC’nin 37’nci kuruluş yıldönümü kutlamaları, Azerbaycan basınında yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan basınında  “Kuzey Kıbrıs’ın yeni Cumhurbaşkanı” ifadeleriyle okuyucuya takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı arçıklamasında,15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeye gelmesi ve gün boyu süren etkinlikleri ile yapılan açıklamaların, Türküstan, Moderatör, Bakü Haber, Sia News gibi haber sitelerinde geniş yer bulduğu kaydedildi.

Açıklamada, gazetelerin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarılmasına yönelik açıklamasını ön sayfaya taşıdığı belirtildi.

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