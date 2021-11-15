KKTC'nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü Taksim'de Kutlandı

KKTC'NİN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU SENİHA BİRAND ÇINAR:

"KKTC, BUGÜNE KADAR KALICI BARIŞTAN VE İSTİKRARDAN YANA OLDUĞUNU HER FIRSATTA ORTAYA KOYMASINA RAĞMEN HALA ULUSLARARASI PLANDA HAK ETTİĞİ YERİ ALAMAMIŞTIR"

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, "KKTC, bugüne kadar kalıcı barıştan ve istikrardan yana olduğunu her fırsatta ortaya koymasına rağmen hala uluslararası planda hak ettiği yeri alamamıştır." dedi.

KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

KKTC İstanbul Başkonsolosluğunca düzenlenen törene, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 3. Kolordu Kurmay Başkanı Tuğamiral Tolga Genç, gaziler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

KKTC İstanbul Başkonsolosluğu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Kıbrıs Türk halkının ülkesindeki Türk varlığını, başı dik, korkusuzca sürdürmek için 1960 Antlaşmalarından kaynaklanan hukukunu, hakkını, muhafaza ederek varoluş mücadelesi verdiğini anlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. yaşını tarifsiz coşkuyla Türk halkının kurtuluş savaşı sırasında verdiği milli mücadeleyi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve rotasını simgeleyen bu önemli anıtın önünde kutladıklarını dile getiren Çınar, şunları söyledi:

"Bugün, Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini temsil eden, doğuştan hür ve eşit olan bütün insanların hür ve eşit yaşamalarına inanan, Irk, milli menşe, dil ve din gibi farklara dayalı olarak insanlar arasında ayırım gözetilmesini, her türlü sömürgeciliği, ırkçılığı, baskı ve tahakkümü reddeden, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da ve dünyada tam bir barış ve istikrarın, özgürlüğün, insan haklarının egemen olması duygu, düşünce ve salikleriyle, o zamanki adıyla Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi tarafından oy birliği ile ilan edilen devletimizin 38'inci yıl dönümü.’’

KKTC’nin bugüne kadar kalıcı barıştan ve istikrardan yana olduğunu her fırsatta ortaya koymasına rağmen hala uluslararası planda hak ettiği yerini alamamış olduğunu belirten Çınar, ''Bunun nedeni, Rum tarafının kendini adanın yegane sahibi olarak görmesi ve Kıbrıs Türk halkının tüm haklarını gasbetmeyi bir hak olarak ileri sürmesidir.'' diye konuştu.

Çınar, KKTC'nin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile Akdeniz'de barışın simgesi olarak Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda sonsuza dek yaşayacağını sözlerine ekledi.